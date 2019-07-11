لولا شكيَ ما أسرفتُ بالنذر

د. ريم سليمان الخش | باريس
قالوا ابتذلت كوحل العشب في المطر
فرفعة المزن ترنيمٌ على الشجر
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قالوا بحائط من أدمنت هيكله
تسوس التمر في لا هوتك المُضَري
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فقلت كلا ...معي قلبي سيأكله
أكل الجناة لتنزيلٍ من السور
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معبودي الآن في روحي أخزنه
قاتا من التمر في تحشيشة السحر
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أودى به الكفر أفيونا بنسغ دمي
وجوهر الكفر حبٌ بالغ الخطر ...
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وكيف أكفر إنْ كانت عريشته؟!
تطوّق الكرمَ في دنٍّ من الشرَر؟
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وكيف أؤمن إنْ أيقنته قلقا
ولولا شكيَ ما أسرفتُ بالنذر !!!!
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سأترك الحكم للاهوت إصبعه
تسوّقُ الغيم ترنيما على وتري
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فإنْ تأبّط زريابٌ ربابته
سألزم الفن مثل الغيم للمطرِ
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وإنْ تآكلَ جذعٌ في كمنجته
أعاود الكفرَ إيقاعا على ضجري...