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لولا شكيَ ما أسرفتُ بالنذر

الخميس 11 يوليو 2019 10:11 ص بتوقيت مسقط

لولا شكيَ ما أسرفتُ بالنذر

د. ريم سليمان  الخش | باريس

 

قالوا ابتذلت كوحل العشب في المطر

فرفعة المزن ترنيمٌ على الشجر

//

قالوا بحائط من أدمنت هيكله

تسوس التمر في لا هوتك المُضَري

//

فقلت كلا ...معي قلبي سيأكله

أكل الجناة لتنزيلٍ من السور

//

معبودي الآن في روحي أخزنه

قاتا من التمر في تحشيشة السحر

//

أودى به الكفر أفيونا بنسغ دمي

وجوهر الكفر حبٌ بالغ الخطر ...

//

وكيف أكفر إنْ كانت عريشته؟!

تطوّق الكرمَ في دنٍّ من الشرَر؟

//

وكيف أؤمن إنْ أيقنته قلقا

ولولا شكيَ ما أسرفتُ بالنذر !!!!

//

سأترك الحكم للاهوت إصبعه

تسوّقُ الغيم ترنيما على وتري

//

فإنْ تأبّط زريابٌ ربابته

سألزم الفن مثل الغيم للمطرِ

//

وإنْ تآكلَ جذعٌ في كمنجته

أعاود الكفرَ إيقاعا على ضجري...

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