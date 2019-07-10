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"حماية المستهلك" تكثف حملاتها الرقابية وتؤكد جاهزيتها لاستقبال "خريف صلالة"

الأربعاء 10 يوليو 2019 09:32 ص بتوقيت مسقط

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صلالة – الرؤية

 

يُعتبر موسم خريف صلالة السياحي في كل عام ملاذاً للسياح الذين يتوافدون على المحافظة من داخل السلطنة والدول المجاورة ويصاحب هذا الموسم السياحي المتزايد عاماً بعد عام عمليات استهلاكية متنوعة حسب احتياجات زوار الخريف، وهنا تبرز الجهود الكبيرة للهيئة العامة لحماية المستهلك كونها المعنية بمراقبة الأسواق والتوعية بالقضايا الاستهلاكية إلى جانب ضبط المخالفين وفق قانون حماية المستهلك، لذا تأتي الاستعدادات لهذا الموسم وفق خطة مدروسة وواضحة، وهو ما ستسلط عليه صفحة "المستهلك" لهذا الأسبوع الضوء من خلال استعراض آراء القائمين على جهود الهيئة في موسم خريف صلالة.

أكد مرهون بن سعيد العامري مدير عام المديرية العامة للسياحة بمحافظة ظفار توثيق التعاون بين وزارة السياحة والهيئة العامة لحماية المستهلك والجهات المعنية خلال موسم خريف صلالة، وذلك عن طريق تشكيل فريق مشترك بإشراف الادعاء العام باسم فريق "الظواهر السلبية" عن طريق مكتب محافظ ظفار لمتابعة المطاعم والمقاهي وأماكن الترفيه والفنادق والشقق المفروشة ومختلف المواقع السياحية لضمان سلامة الأغذية ونظافة المواقع ونوعية الخدمات المقدمة وضبط أي تعديات على المسطحات الخضراء.

وأشار العامري إلى أن الفريق يعنى بتقديم المساندة خلال موسم الخريف والوقوف على كافة التحديات أو المخالفات التي ربما يتم استغلالها من قبل بعض زوار الخريف منوهاً إلى أن الهيئة قائمة بدورها وخاصة في مجال المراقبة. وأضاف العامري: هناك تعاون مشترك بين الوزارة والهيئة فيما يخص مراقبة الأسعار ويجري تبادل الآراء والأفكار من خلال التنسيق المستمر بين الجهتين فيما يخص المواضيع المشتركة في هذا الشأن.

وقال علي البصراوي مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة ظفار إنَّ استعدادات الهيئة لخريف صلالة 2019 مستمرة منذ فترة طويلة، حيث اتخذت الهيئة سلسلة من الإجراءات، ضمن خطة سنوية تركز على موسم الخريف في محافظة ظفار وما يُصاحبه من أنشطة وبرامح متنوعة.

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