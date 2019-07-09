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بدء خطة إعادة انتشار القوات الإماراتية في اليمن

الثلاثاء 09 يوليو 2019 05:41 م بتوقيت مسقط

بدء خطة إعادة انتشار القوات الإماراتية في اليمن

أبوظبي - الوكالات

أعلن مسؤول إماراتي، البدء في خطة لإعادة انتشار القوات الإماراتية في اليمن، لأسباب "استراتيجية وتكتيكية"، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء الفرنسية.

‫ونقلت الوكالة عن المسؤول قولَه: إن مشاركة الإمارات مستمرةٌ في اليمن، وإن ما يجري حالياً هو عملية انتشار سبق أن تمَّ التباحث مع السعودية بشأن تنفيذها منذ أكثرَ من عام.

ونفى المسؤول الإماراتي حدوث فراغ في المناطق التي شملتها إعادة الانتشار، مع استكمال تدريب نحوِ تسعين ألف جندي يمني للقيام بالمهام.

وأشار إلى أن بلاده تعمل على الانتقال من الاستراتيجية العسكرية إلى خطّةٍ تهدف للوصول إلى السلام.

 

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