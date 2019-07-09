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مطار جديد خاص للحج والعمرة

الثلاثاء 09 يوليو 2019 04:30 م بتوقيت مسقط

مطار جديد خاص للحج والعمرة

مكة المكرمة – الوكالات

أعلن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، عن تخصيص أرض لمطار للحج والعمرة في مشروع الفيصلية الذي يعد امتدادا للمدينة المقدسة، بالتعاون مع هيئة الطيران المدني، ويرتبط بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بالمشروع.

وقال أمير مكة إن مشروع الفيصلية سيضم كذلك مباني للإدارات الحكومية، وسيتم استخدام التقنية الحديثة في مشروع الفيصلية، لتكون النواة لمكة المكرمة كمدينة ذكية في عالم ذكي، والدعوة مقدمة لكل الشركات للمساهمة في تطوير المشروع.

ومدينة الفيصلية هو أحد المشاريع التنموية الكبرى في منطقة مكة المكرمة التي كشف عنها الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة في يوليو 2017.

 

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