العراق تسجل 29 هزة أرضية ارتدادية في يوم واحد

بغداد - الوكالات

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، اليوم الثلاثاء، تسجيل وقوع هزة أرضية ارتدادية صباح اليوم، في منطقة مسجد سليمان غرب إيران بالقرب من حدود محافظة البصرة.

وأشارت الهيئة إلى أن أهالي البصرة شعروا بـ29 هزة ارتدادية منذ أمس وحتى الآن.

وقالت الهيئة، في بيان نشرته "السومرية نيوز"، إن "قوتها بلغت 4.1 درجة على مقياس ريختر"، مشيرة إلى أنه "تم تسجيل منذ يوم أمس وحتى الآن، 29 هزة أرضية ارتدادية في منطقة مسجد سليمان غرب إيران، وأن المواطنين شعروا بها في البصرة".

وأكدت الهيئة في بيانها، أن "المراقبة مستمرة من قبل من قسم الرصد الزلزالي في المنطقة"، لافتا إلى أن "على المواطنين أخذ الحيط والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة، والالتزام بالوصايا الزلزالية".

وشهدت الكويت، أمس الاثنين، هزة أرضية أثرت على أغلب مناطق البلاد. ولم يتسبب الزلزال في أي أضرار، غير أن السكان شعروا بالزلزال في مناطق عديدة من البلاد، حسب صحيفة "الوطن" الكويتية.

تأتي هذه الهزة الأرضية تأثرا بالزلزال الذي ضرب غربي إيران، وبلغت قوته 5.7 على مقياس ريختر.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية فقد ضرب أيضا زلزال على بعد 84 كيلومترا شرقي إيران بقوة 5.6 درجة.