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ليبيا: فتح المجال الجوي بـ"معيتيقة"

الثلاثاء 09 يوليو 2019 08:48 ص بتوقيت مسقط

القاهرة - رويترز

أفادَ منشورٌ على صفحة سلطات مطار معيتيقة الدولي على فيسبوك بإعادة فتح المجال الجوي للمطار الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية طرابلس. وكانت السلطات قد أغلقت المطار في وقت سابق الأحد الماضي بعد سقوط قذائف عليه.

وقالت سلطات المطار: "ستباشر الشركات الناقلة استقبال ركابها لتكملة باقي رحلاتها المجدولة لهذا اليوم بعد قليل"، وأعلنت السلطات "إصابة ثلاثة موظفين من شركة الخطوط الجوية الأفريقية جراء هذه القذائف"، ولم يصدر أي تعليق من الشركة حتى الآن.

وفي وقت سابق، ذكرت السلطات أنه جرى "توجيه طائرة طيران البراق القادمة من مطار تونس قرطاج الدولي لمطار مصراتة... بعد إغلاق المجال الجوي بمطار معيتيقة".

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