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مسؤول إماراتي يكشف سبب تخفيض قوات بلاده في اليمن

الإثنين 08 يوليو 2019 04:52 م بتوقيت مسقط

مسؤول إماراتي يكشف سبب تخفيض قوات بلاده في اليمن

عواصم - الوكالات

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، قول مسؤول إماراتي إن دولة الإمارات العربية المتحدة خفضت عدد قواتها في اليمن، وستنتقل من الاستراتيجية العسكرية إلى استراتيجية "السلام أولا".

وكانت وسائل إعلام قالت في وقت سابق، إن الإمارات تنوي سحب معظم قواتها من الحملة العسكرية للتحالف العربي الهادفة إلى محاربة الحوثيين في اليمن، مشيرة إلى أن السلطات الإماراتية بدأت منذ عدة أسابيع سحب دباباتها ومروحياتها القتالية ومئات العسكريين، بمن فيهم المرابطون بالقرب من ميناء الحديدة في اليمن.

وعزت وسائل الإعلام الخطوة الإماراتية إلى تصعيد التوتر بين طهران وواشنطن، لافتة إلى أن أبو ظبي متخوفة من أنها قد تصبح أحد الأهداف الرئيسية في حال اندلاع مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

 

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