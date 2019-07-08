تفاصيل ترأس أميرة سعودية لنادي كرة قدم أوروبي

روما - الوكالات

تولت الأميرة السعودية نورة بنت سعد آل سعود، منصب رئيس نادي "سبوليتو" الايطالي لكرة القدم، لتصبح أول مرأة سعودية ترأس نادياً رياضياً.

وقالت الأميرة لوساءل إعلام إيطالية: "إن هذه المبادرة ليست مغامرة، بل اختيار عميق التفكير لأن أسرتي مولعة بكرة القدم ولهذا السبب اخترتُ هذه الرياضة".

وأضافت: "تم اختيار نادي سبوليتو بموجب جمال هذه المدينة المشهورة في كل أنحاء العالم، وبموجب رغبتي في القيام بشيء مهم في كرة القدم أيضًا".

ونادي سبوليتو عبارة عن نادٍ صغير غير احترافي، ويمكن العمل فيه للتطور والترقية في الدوريات العليا".