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هزة أرضية تضرب منطقة الأهواز الإيرانية

الإثنين 08 يوليو 2019 12:47 م بتوقيت مسقط

هزة أرضية تضرب منطقة الأهواز الإيرانية

عواصم - الوكالات

ضربت هزة أرضية بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر على بعد 84 كيلومترا شرق مدينة الأهواز الإيرانية، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأفادت وسائل إعلام كويتية، بأن سكان الكويت شعروا بالهزة الأرضية التي ضربت إيران اليوم الاثنين.

وقالت وسائل إعلام إن عمق الزلزال 17 كلم عن سطح الأرض، وأن سكان مدن شيراز، همدان، ياسوج، إيلام، وأصفهان، وإقليمي كرمانشاه ولورستان شعروا به.

ودعا مدير منظمة الطوارئ بإقليم خوزستان السكان إلى الحفاظ على هدوئهم، لافتا إلى أنه تم إرسال فرق لتفقد المحافظة بعد الزلزال.

بدوره، أعلن الهلال الأحمر الإيراني، عن إرسال 4 فرق إنقاذ إلى منطقة مسجد سليمان في المحافظة.

ولم تتم الإفادة عن وقوع أضرار أو إصابات حتى الساعة.

 

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