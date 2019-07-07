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ليتوانيا تحصد لقب حمل الزوجات

الأحد 07 يوليو 2019 08:15 م بتوقيت مسقط

ليتوانيا تحصد لقب حمل الزوجات

 

الرؤية – الوكالات

فاز زوجان من ليتوانيا ببطولة العالم لحمل الزوجات للمرة الثانية على التوالي في مدينة سونكايارفي الفنلندية، وذلك في مضمار يتضمن الركض والخوض في بركة من المياه واجتياز العديد من العقبات.

وحقق فيتواتاس كيركيلياوسكاس ونيرينجا كيركيلياوسكيني اللقب بالتفوق على بطل العالم الفنلندي تايستو ميتينين الفائز بالبطولة ست مرات.

وتجذب البطولة آلاف الزوار كل عام بالبلدة الواقعة بوسط فنلندا التي يبلغ عدد سكانها 4200 نسمة.

واقتنص كيركيلياوسكاس وزوجته اللقب من ميتينين بفارق ضئيل بلغ 0.1 ثانية في ختام منافسات النسخة الرابعة والعشرين للبطولة.

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