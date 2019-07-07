اللواتية رئيسا للموارد البشرية في بنك نزوى

مسقط – الرؤية

عيّن مجلس إدارة بنك نزوى، رائد الصيرفة الإسلامية بالسلطنة، هيفاء اللواتية في منصب رئيس قسم الموارد البشرية. وستتولى اللواتية مسؤولية تنفيذ مبادرات وبرامج الموارد البشرية لدعم استراتيجية الأعمال للبنك وضمان تطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال.

وتمتلك رئيسة الموارد البشرية الجديدة خبرات واسعة إضافة لكونها ضمن فريق البنك الذي ساهم في نموه وتقدمه منذ انطلاق أعماله، وستضلع اللواتية بترسيخ مكانة البنك كوجهة مثالية للعمل للخريجين الجُدد والكوادر والخبراء على حدٍ سواء.

وقال خالد الكايد، الرئيس التنفيذي لبنك نزوى: برهنت هيفاء على أنها أحد الكفاءات القيمة التي ساهمت في نمو وازدهار بنك نزوى ونأمل أن تحقق المزيد من النجاحات خلال قيادتها لقسم الموارد البشرية. وكونها تمتلك خبرات واسعة في القطاع، نثق أنها ستساهم بدورٍ فاعل في تحقيق استراتيجيتنا الرامية إلى ضم أفضل المواهب المحلية، حيث نركز على توسيع قاعدة موظفينا بما يحقق خططنا التنموية ويضمن إثراء زبائننا بأفضل تجربة بنكية على الإطلاق.

وشغلت هيفاء اللواتية منصب القائمة بأعمال رئيس قسم الموارد البشرية وقبله وظيفة رئيس قسم الرواتب والأجور والتعويضات والمزايا. كما عملت قبل ذلك في شركة أوكسيدينتال عُمان بعد أن بدأت حياتها المهنية في شركة تنمية نفط عُمان.

ولدى اللواتية مهارات وخبرات متعددة في القيادة، وبناء فريق العمل، وإدارة المشاريع، والتفكير الاستراتيجي، وحل المشكلات والابتكار، والتفاوض واتخاذ القرارات. كما تحمل شهادة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي من جامعة السلطان قابوس، وشهادة ماجستير إدارة الأعمال من جامعة بدفوردشاير في المملكة المتحدة، وهي أيضاً عضو في جمعية فنيي المحاسبة (AAT)، والمعهد المعتمد للمحاسبين الإداريين (CIMA).

وعن منصبها الجديد، قالت هيفاء اللواتية: لطالما أتاح لي بنك نزوى فرص التطور والنمو منذ انضمامي إليه في عام 2012. وأؤمن بأنه المكان المثالي للعمل فقد تطورت فيه بشكل كبير على الصعيدين الشخصي والمهني. أما عن دوري الجديد، فأنا مستعدة للتحديات الجديدة وإيجاد حلول لها وأتطلع إلى المساهمة بدورٍ فاعل في تشجيع فريق العمل على بذل أقصى ما في وسعهم بما يحقق قيم بنك نزوى المتمثلة في أن نكون أصحاب وجهة محددة، ونعمل وفق مبادئ ثابتة، ومبتكرون، ونساند الآخرين".