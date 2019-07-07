إرث "فولفو".. ثقة عابرة للأجيال في السلطنة

مسقط - الرؤية

أبرزت شركة محسن حيدر درويش تجربة لافتة في إرث سيارات فولفو بالسلطنة، عندما سلمت سيارة فولفو S90 المميزة إلى مختار الخاطري وعائلته، وهي السيّارة الثانية عشرة بعد عدد من سيارات فولفو التي اقتنتها عائلة مختار الخاطر عبر السنوات.

ومع مرور الأيام، يصبح العملاء أكثر وعيا تكلفة الشراء وأقل ولاء للعلامات التجارية وكثيرًا ما يتغيّر أسلوبهم في الشراء وذلك وفق الاستبيان الذي أجرته شركة مكينسي آند كمباني في الشرق الأوسط عام 2018م. وعلى الرغم من التغير الملحوظ في ميول العملاء، هنالك علامة تجارية تميّزت واستطاعت الحفاظ على عدد لا يحصى من المحبين عبر مرور الزمن، ليس فقط في سلطنة عُمان ولكن حول العالم أجمع وتلك العلامة التجارية هي الشركة السويدية فولفو.

وقد تمكّنت فولفو مع موزعها المحلي في السلطنة – شركة محسن حيدر درويش – من أن تصنع لنفسها مكانة خاصة مع عملائها عبر توفير مواصفات السلامة والراحة والتقنية المتطورة التي تضاف إلى قيادة وامتلاك سيارة خاصة.

وأعرب مختار الخاطري عن حماسه باقتناء سيارة فولفو S90 الجديدة قائلا: تحظى سيارات فولفو بمكانة خاصة في عائلتنا، وقد تمّ تحديثها كليا في تصاميمها وتقنياتها. فقد اشترى والدي سيارة فولفو 244 جي إل عام 1980، وبعد أن حصلت على رخصة القيادة استمتعت بقيادة تلك السيارة بعد 40 سنة إلا أنّها كانت تعمل بشكل جيد، ولكن للأسف لا يمكن قيادة سيارة عمرها 40 سنة هنا في عُمان بسبب القوانين التي تنظم قيادة السيارات القديمة. سعيد باستلام سيارتي فولفو S90 الفخمة مؤخرًا من شركة محسن حيدر درويش، وأنا سعيد كذلك بمتابة إرث العائلة مع سيارات فولفو.