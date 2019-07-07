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خسوف جزئي للقمر في سماء السلطنة.. الثلاثاء

الأحد 07 يوليو 2019 03:16 م بتوقيت مسقط

خسوف جزئي للقمر في سماء السلطنة.. الثلاثاء

مسقط - العمانية

تشهد سماء السلطنة والوطن العربي، مساء الثلاثاء 16 يوليو، والساعات الأولى من يوم الأربعاء، خسوفاً جزئيًّا للقمر، وسيستمر الخسوف الجزئي لمدة ساعتين و58 دقيقة، وسيكون 65% من الطرف الشمالي للقمر منزويا في ظل الأرض.

وأوضح فيصل بن محمد القرطوبي عضو الجمعية الفلكية العمانية أنَّ ظاهرة خسوف شبه الظل للقمر تحدث في الساعة 10:43 من مساء يوم الثلاثاء، وفيها يخفت سطوع القمر قليلا دون أن ينخسف ويبدأ الخسوف الجزئي في الساعة 12:01 منتصف الليل، وستكون ذروة الخسوف الجزئي في الساعة 01:30 صباح يوم الأربعاء، وينتهي الخسوف الجزئي في الساعة 02:59 صباحاً، على أن ينتهي خسوف شبه الظل في الساعة 04:17 فجر يوم الأربعاء.

وأشار القرطوبي إلى أنَّ الخسوف الجزئي سيستمر لمدة ساعتين و58 دقيقة، وسيكون 65% من الطرف الشمالي للقمر منزويا في ظل الأرض، وسـيتمكن سكان كل من قارة آسيا وإفريقيا وأستراليا وأجزاء واسعة من أوروبا وجنوب شرق أمريكا الشمالية وجنوب أمريكا الجنوبية من مشاهدة الخسوف. وأوضح أن ظاهرة خسوف القمر تحدث نتيجة اصطفاف الشمس والأرض والقمر على استقامة واحدة بحيث تحجب الأرض الضوء القادم من الشمس عن القمر، ويبدأ خسوف القمر وينتهي في لحظة عالمية واحدة على خلاف ظاهرة كسوف الشمس التي يختلف توقيت حدوثها حسب الموقع الجغرافي على سطح الأرض.

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