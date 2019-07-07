الأحد, 07 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
49 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. من هنا وهناك
  4. عرض الخبر

وافد يطرد 30 سعودياً .. ووزارة العمل تتدخل

الأحد 07 يوليو 2019 02:29 م بتوقيت مسقط

وافد يطرد 30 سعودياً .. ووزارة العمل تتدخل

الرياض - الوكالات

أنصفت وزارة العمل عبر فرعها بالمنطقة الشرقية، 30 سعوديا مفصولا، بإعادتهم إلى عملهم، بعدما فصلهم وافد استغل وظيفته في إدارة الموارد البشرية بإحدى الشركات، في مخالفة واضحة للأنظمة التي تحظر على غير السعوديين تولي تلك المناصب.

وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل بأنه تمت متابعة القضية التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اتضح أن المنشأة المخالفة في مدينة الخبر، وتمت زيارتها من قبل فريق مختص، والتعامل معها وفق الأنظمة واللوائح، ليتضح أن الشركة خالفت الأنظمة بتعيينها وافدا في وظيفة مقصورة على السعوديين، والذي استغل وظيفته للاستغناء عن عدد من الموظفين السعوديين بشكل غير نظامي.

وبين أنه تم إصدار خروج نهائي للوافد، وتعيين سعودي بديلا، إضافة إلى تسجيل مخالفات بقيمة 420 ألف ريال على المنشأة، ومعالجة وضع كل السعوديين الذين أوشكت الشركة على فصلهم، وتصفية مستحقات أحد الموظفين السابقين، من قبل إدارة التسوية الودية بمكتب عمل الخبر، التي بلغت 490 ألف ريال.

ولفت إلى أن هناك متابعة مستمرة لوضع المنشأة لحين تصحيح جميع ما لديهم من مخالفات لأنظمة ولوائح العمل.

المصدر : عكاظ

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

05 أكتوبر 2016

ضبط وترحيل 101 وافد مخالف لقانون العمل بالبريمي

المزيد

06 فبراير 2017

ضبط 500 وافد مخالف لقانون العمل .. وترحيل 392 آخرين

المزيد

02 يوليو 2016

تكريم وافد قضى 25 عاما في خدمة العمل البلدي بأدم

المزيد

31 أكتوبر 2016

ضبط 701 وافد مخالف لقانون العمل خلال الأسبوع الماضي

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بالأسماء.. إعلان القوائم الأولية لمرشحي عضوية مجلس الشورى

عمان - الدولة والشورى

(Maersk) ترفع أسعار خدماتها في الخليج

دولي - اقتصاد

باحث عماني يحقق اكتشافا علميا في مجال مكافحة عدوى الفطريات

المحليات - أخبار

السنيدي يترأس وفد السلطنة في المنتدى الاقتصادي العالمي بالصين

الاقتصاد - محلي

منح نحو 11 ألف قطعة أرض سكنيّة بنهاية مايو

الاقتصاد - محلي

"شباب عمان الثانية" تحصد المركز الأول في سباق السفن الشراعية الطويلة بالدنمارك

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الدقم .. مشروع الوطن

أخبار الرؤية - مقالات رئيس التحرير

جلالة السلطان يصدر 5 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تقنيات التكنولوجيا الخضراء

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

تنظيم القاعدة يصدر بيانا حول وفاة محمد مرسي

دولي - أخبار

بيان إلى القراء الأعزاء

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مطار مسقط الدولي ينجح في استقبال الطائرة "380 A" العملاقة

الاقتصاد - شركات ومناقصات

إعلان أسفل الأكثر قراءة