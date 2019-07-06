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لكل من تجاوز الثلاثين.. أحذروا هذه الأطعمة

السبت 06 يوليو 2019 04:54 م بتوقيت مسقط

لكل من تجاوز الثلاثين.. أحذروا هذه الأطعمة

 

 

مع التقدم في العمر تختلف الطريقة التي يتعامل بها الجسم مع الأطعمة والمأكولات؛ فبينما هناك أطعمة ضررها قليل على صحة الفرد في سن صغيرة، تصبح هذه الأطعمة خطرةً جدًّا على الصحة مع الكبر.

وذكر الموقع الإخباري "سكاي نيوز"، أن خبراء التغذية حذروا من مجموعة من الأطعمة والمشروبات التي تضرّ بجسم الإنسان، خاصة مع تقدمه في العمر.

وتضم قائمة الأطعمة التي يزيد ضررها بعد سن الثلاثين:

 

1 الفوشار

يقوم الكثير من الناس بإعداد الفوشار معتمدين على "المايكرويف"، دون أن يدركوا أن هذا النوع من الفوشار تم إنتاجه باستخدام مشتقات معدلة من الزيوت، وفي أغلب الأحيان يكون زيت جوز الهند أو الصويا.

وتتحول هذه الزيوت إلى أحماض دهنية غير مشبعة أثناء الإنتاج، التي تعد مضرة للقلب والأوعية الدموية.

 

2 الخبز الأبيض

تتشابه مشكلة الخبز الأبيض مع المشروبات الغازية السكرية؛ إذ تتحول بسرعة إلى دهون يتم تخزينها في الجسم. وينصح خبراء التغذية بتجنب الخبز الأبيض مع التقدم في السن. كما يجب على الراغبين في إنقاص وزنهم تجنب الخبز الأبيض، واختيار الخبز الأسمر بدلًا منه.

 

3 صلصة الصويا

تحتوي صلصة الصويا على نسبة عالية من الصوديوم، أو "غلوتامات أحادية الصوديوم" التي تستخدم كمحسن للنكهة، والتي تحذر دراسات من أنها تحتوي على مواد مسببة للسرطان.

ولا يعني هذا أن يتوقف الناس عن تناول صلصة الصويا تمامًا، وإنما ينصح الخبراء باستخدامها بشكل محدود.

 

4 الخضراوات المعلبة

يعد تناول الخضراوات خيارًا جيدًا دائمًا، إلا أن الأمر يختلف فيما يتعلق بالخضراوات المعلبة؛ لأن الجدار الداخلي للعلب يحتوي عادة على طبقة من مركب "بيسفينول أ" الكيماوي، المعروف بـ"BPA"، وهو الذي يفصل الخضراوات عن المعدن.

ويعد "بيسفينول أ" مركبًا شديدَ السمية، يمكن أن يؤثر على نظام الإنسان الهرموني، ويسبب زيادة الوزن ومرض السكري والعقم وحتى السرطان.

وبالإضافة إلى ذلك فإن نسبة الصوديوم والسكر تكون مرتفعة جدًّا في الخضراوات المعلبة.

 

5 الزبادي المثلج

صحيح أن الزبادي المثلج يحتوي على كميات أقل من الدهون، لكن عادة ما تكون كمية السكر أكثر من تلك الموجودة في الآيس كريم العادي؛ إذ يعالج الجسم الكربوهيدرات الضارة بسرعة أكبر؛ مما يجعل مستويات السكر في الدم ترتفع في وقت قصير جدًّا.

ومن المأكولات الأخرى التي حذر منها خبراء التغذية: اللحم المقدد، والحلويات الخالية من الدهون، وزبدة الفول السوداني.

 

المشروبات

أما المشروبات المضرة التي يجب التقليل منها فتضم: المشروبات الغازية الخالية من السعرات الحرارية، والمشروبات المرتفعة في نسبة الكافيين، والمشروبات الكحولية.

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