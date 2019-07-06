تعرف على أصعب 10 أسئلة في اختبار الحصول على الجنسية الأمريكية

واشنطن - الوكالات

أجرت صحيفة نيويورك تايمز ما أسمته "مسابقة الرابع من يوليو" وطرحت فيها ما وصفته بأنه أصعب عشرة أسئلة من مئة سؤال محتمل عن اختبار الحصول على المواطنة الأميركية، بحسب دراسة أجريت عام 2011.

وجاءت المسابقة على خلفية نيل عشرات آلاف الأشخاص الجنسية بعد الاحتفال بعيد الاستقلال، ووضعت إجابات محتملة يختار منها الشخص ما يعتقد صوابه.

وفيما يلي الأسئلة العشرة وخياراتها المتاحة:

1. كم عدد التعديلات بالدستور؟

14، 21، 25، 27

2. أي من الأشياء التالية يعرف بها الرئيس بنجامين فرانكلين؟

- كان أول شخص يوقع الدستور

- اكتشف الكهرباء

- أول مدير مكتب بريد في البلاد

- ثاني رئيس للبلاد

3. من هو الرئيس أثناء الحرب العالمية الثانية؟

- ودرو ويلسون، وارن هاردينغ، كالفين كوليدج، فرانكلين دي روزفلت

4. أي عبارة تصف بشكل صحيح "سيادة القانون"؟

- القانون هو ما يقوله الرئيس

- الأشخاص الذين يطبقون القوانين لا يتعين عليهم اتباعها

- لا أحد فوق القانون

- يمكن للقضاة إعادة كتابة القوانين التي يختلفون عليها

5. بموجب الدستور أي من هذه السلطات لا تخص الحكومة الفدرالية؟

- التصديق على تعديلات الدستور

- طباعة النقود

- إعلان الحرب

- عقد المعاهدات مع القوى الأجنبية

6. ماهي مدة صلاحية لقب السناتور؟

- 4، 6، 8، 12 سنة

7. من هو كبير القضاة الآن؟

- جون جي روبرتس جونيور، روث بادر جينسبورغ، وليام بي بار، بريت أم كافانو

8. كم عدد أعضاء التصويت بمجلس النواب؟

- 100، 435، 535، 538

9. القوانين الفدرالية التي دعمت إقرار الدستور. أي من هؤلاء لم يكن أحد كاتبيها؟

- جيمس ماديسون، جون جاي، جون آدامز

10. في أي عام كُتب الدستور؟

- 1492، 1776، 1787، 1865

وذكرت الصحيفة أنه -وفقا لدراسة عام 2011- فإن 64% من المواطنين سيفشلون في الاختبار حتى عندما تعطى لهم الأسئلة ومعها اختيارات متعددة، كما هو الحال في الأسئلة السابقة.

كما أن جميع المُختبرين كانوا يعرفون سبب وجود 50 نجمة بالعلم الأميركي، لكن أقل من واحد لكل عشرة أشخاص عرف تاريخ كتابة الدستور، ونحو واحد فقط من كل ثمانية تمكن من تسمية أحد مؤلفي القوانين الفدرالية.

يُذكر أن المهاجرين الذي يتقدمون للحصول على الجنسية يمنحون فرصتين فقط لاجتياز الاختبار قبل أن يتوجب عليهم إعادة تقديم الطلب من البداية ودفع 640 دولارا رسوم التسجيل مرة أخرى. وإذا أخفقوا في المقابلة الأولى يجب عليهم إعادة اختبار امتحان الحقوق والواجبات الوطنية في مقابلة أخرى بعد ستين إلى تسعين يوما.