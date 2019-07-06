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شاهد التصميم الجديد لآيفون 2019

السبت 06 يوليو 2019 01:37 م بتوقيت مسقط

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قال جوردون كيلي في موقع فوربس، إن شركة "جوستيك" الأميركية المعروفة المصنعة للأغلفة الواقية للهواتف أكدت له أنها تعلم ليس فقط التصميم النهائي لهاتف آيفون 11 وإنما هي واثقة جدا من مصدرها لدرجة أنها صنعت أغلفة لهذا الهاتف قبل طرحه، وبدأت بتلقي طلبات الشراء المسبقة من الزبائن، وستشحن تلك الأغلفة لهم في أغسطس، أي قبل شهر من إطلاق آبل هواتف آيفون الجديدة.

وأول غلاف كشفت عنه جوستيك على موقعها لهاتف آيفون 11 يحمل اسم "أتوميك سليم3"، وهو غلاف من الألمنيوم للأغراض الشاقة.

وعلاوة على ذلك، فإن صور الغلاف تكشف تصميم آيفون 11 من كل زاوية، مبرزة كلا من زر كتم الصوت الجديد والكاميرات الثلاث المثيرة للجدل البارزة من سطح الهاتف، لدرجة أن جوستيك قالت إنها اضطرت إلى رفع إطار الغلاف بمقدار 2.15 ملم فوق الهيكل الخلفي لحماية الكاميرات.

ويرى موقع فوربس أن هذا ليس أفضل تصاميم آيفون، وقد بدأ بالفعل يتلقى انتقادات عدة على الإنترنت.

ويقول موقع فوربس إن جوستيك نالت العام الماضي سبق معرفة تصميم هاتفي "آيفون إكس آر"، و"سامسونج جلاكسي إس10" قبل إطلاقهما رسميا، لهذا فإن المؤشرات على مصداقية الشركة جيدة.

وإضافة إلى ذلك، فإن جوستيك تقدم لمشتري غلاف آيفون 11 الجديد مهلة ستين يوما لإرجاع الغلاف، وهي فترة تمتد شهرا بعد إطلاق آيفون في سبتمبر/أيلول، وهذا الأمر يعبر عن ثقة.

لكن المفقود هنا هو اسم الهاتف، فعلى غرار العام الماضي -حيث ظلت أسماء هواتف "آيفون إكس إس"، و"إكس إس ماكس"، و"إكس آر" غير مؤكدة حتى إطلاقها رسميا- فإن الحال يتكرر مع نماذج 2019 أيضا.

وتقول جوستيك إن اسم الهاتف سيكون إما "آيفون 11"، أو "آيفون XI"، لكن لا أحد يعلم ذلك على وجه اليقين، وربما حتى آبل، وفقا لتقرير فوربس.

في دلالة على ثقتها تمنح جوستيك المشترين مهلة شهرين لإرجاع الغلاف إذا أرادوا أي بعد شهر على طرح آيفون 11 في سبتمبر/أيلول (جوستيك)

في دلالة على ثقتها تمنح جوستيك المشترين مهلة شهرين لإرجاع الغلاف إذا أرادوا أي بعد شهر على طرح آيفون 11 في سبتمبر/أيلول (جوستيك)

لكن بغض النظر عن الاسم الذي سيحمله آيفون 2019، فإنه يمثل تكرارا محبطا لآيفون إكس الذي طرح في 2017، وفقا للكاتب كيلي الذي يقول إن آبل ستبذل جهدا أفضل بكثير العام المقبل، لهذا قاوم رغبتك في ترقية هاتفك، واصبر تنل.

 

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