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التوبي يبدأ زيارة إلى سنغافورة لتعزيز التعاون البيئي

الخميس 04 يوليو 2019 08:47 ص بتوقيت مسقط

التوبي يبدأ زيارة إلى سنغافورة لتعزيز التعاون البيئي

مسقط - الرؤية
يترأس معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية، وفدَ السلطنة إلى جمهورية سنغافورة؛ تلبية لدعوة معالي ماساجوس ذو الكفلي وزير البيئة وموارد المياه بسنغافورة، والمقررة خلال الفترة 3-5 يوليو الجاري، لتعزيز التعاون الثنائي في مجال البيئة وتغير المناخ، وفي إطار البرنامج المعتمد للقادة في قطاع البيئة، وكفرصة للاطلاع وكسب رؤى أعمق حول إستراتيجيات التنمية المستدامة في سنغافورة؛ من خلال الانخراط مع القادة المحليين، والمشاركة في الزيارات الميدانية.
ويُذكر أنَّ السلطنة وسنغافورة كانتا قد وقعتا في أكتوبر الماضي مذكرة تفاهم بشأن الإدارة البيئية وتغيّر المناخ.. ووقَّع المذكرة من جانب السلطنة معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية، فيما وقَّعها من الجانب السنغافوري معالي ماساجوس ذو الكفلي وزير البيئة والموارد المائية بجمهورية سنغافورة، وتٌعنى المذكرة بالتعاون بشأن الإدارة البيئية وتغير المناخ وبمواضيع إدارة جودة الهواء ومراقبة التلوث، وإدارة المخلفات الكيميائية والخطرة، والتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، والتي ستُسهم بلا شك في تبادل الخبرات والتعاون في إدارة المواضيع البيئية ذات العلاقة بالتغيرات المناخية.

 

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