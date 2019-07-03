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عطل يضرب فيس بوك وإنستجرام وواتساب

الأربعاء 03 يوليو 2019 07:55 م بتوقيت مسقط

عطل يضرب فيس بوك وإنستجرام وواتساب

عواصم – الوكالات

تعرضت موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وواتس آب، وانستجرام، إلى عطل فني، منذ قليل، مما أثر على بعض الخصائص والأدوات الخاصة بهم.

واشتكى مستخدمون من عدم قدرتهم على نشر صور أو منشورات على موقع الفيس بوك، لكن الصفحات تعمل بشكل جيد.

وتزامن العطل في فيسبوك مع وجود مشكلة في تطبيق المراسلة "واتساب".

ولم يتمكن مستخدمون من إرسال مقاطع فيديو أو صور عبر واتساب.

وذكرت صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، إن المستخدمون حول العالم يواجهون صعوبة في الوصول إلى تطبيق انستجرام وكذلك مشكلة شبيهة فى فيس بوك، ويعد الأشخاص الأكثر تضررا في أوروبا، بالإضافة إلى عدد قليل من الأشخاص في شرق الولايات المتحدة.

وتتركز المشكلات حول النشر في "النيوز فيد" ورؤية القصص وتحميل المحتوى، وتسجيل الدخول وكذلك الخروج من الصفحة الشخصية.

 

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