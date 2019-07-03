حملة لتعريف المواهب العمانية بمسابقة "شل لايف واير" العالمية

مسقط - الرؤية

أطلقتْ "شل انطلاقة" -ذراع الاستثمار المجتمعي لشل عُمان- حملة تعريفية على مستوى السلطنة لدعوة المواهب العُمانية الشابة إلى المشاركة في مسابقة "شل لايف واير" العالمية لأفضل عشرة مبتكرين للعام 2019، مواصلة بذلك دعمها لرواد الأعمال الصاعدين وتشجيعهم على مشاركة اختراعاتهم وأفكارهم وقصص نجاحهم في مجال ريادة الأعمال مع المجتمع المحلي.

وتحتفِي المسابقة بالمشاريع التجارية المبتكرة حول العالم بهدف تمكين رواد الأعمال وتوسيع شبكة علاقاتهم لتبادل الخبرات والمعارف، وتركز نسخة هذا العام حول الاقتصاد المدور؛ لتشمل المشاريع التي تقدم حلولاً فعالة في هذا المجال ضمن 3 فئات للجائزة.

وتهدفُ الحملة التعريفية إلى رفع مستوى الوعي بالمسابقة لخريجي وأعضاء "نادي شل انطلاقة"؛ لذا عقدت شل انطلاقة مُؤخراً جلسة نقاشية في الجامعة الألمانية للتكنولوجيا؛ استعرض خلالها رواد الأعمال قصصَ نجاحهم وسلطوا الضوء على استفادتهم من برامج "شل لايف واير" العالمية.

وتركز نسخة العام الجاري -التي تأتي بالتعاون مع (Shell Global Commercial)- على 3 فئات: الأغذية والزراعة، والطاقة والتنقل، والمستقبل المستدام. وسيحصل الفائزون على الدعم والتوجيه اللازم من قِبل خبراء شل والفرصة لترويج مشاريعهم لشبكة شل العالمية. كما سيجري الاحتفاء بالفائزين من كل فئة خلال الأسبوع العالمي لريادة الأعمال في وقت لاحق من هذا العام.

وقالت نجوى بنت منصور الكندية مديرة برنامج شل انطلاقة عُمان: تهدف المسابقة لنشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب العُماني الطموح بما يُسهم في نمو مشاريعهم ويترك أثراً إيجابيًّا على المجتمع والاقتصاد بشكل عام. وأتاحتْ الجلسة -التي عُقدت في الجامعة الألمانية للتكنولوجيا- الفرصة أمام رواد الأعمال لمشاركة قصص نجاحهم وتشجيع الشباب العُماني على خوض غمار عالم ريادة الأعمال. وحرصنا على تعريفهم بشل انطلاقة والدعم المستمر الذي تقدمه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء السلطنة، وقد تم تدشين "نادي شل انطلاقة"، مُؤخرا، لإتاحة الفرصة لأعضائه لتبادل الخبرات والمعارف حول أفضل الممارسات وإستراتيجيات ريادة الأعمال بما يعود عليهم بالنفع المشترك ونمو وتقدم مشاريعهم.

وقال أحمد بن سعود السالمي مدير قسم البرنامج التأسيسي في الجامعة الألمانية للتكنولوجيا: من المهم أن يتحلَّى كل رائد أعمال بالابتكار كصفة أساسية في بداية مسيرته لتحقيق النجاح المستدام. ونؤمن بأنَّ هناك الكثير من المواهب في السلطنة، ولا شك أنَّ هذه المسابقات ستفتح الآفاق أمامهم وتُمكَنهم من بدء مشاريعهم وتحقيق النمو والنجاح في رحلتهم العملية.

ويُعد برنامج "شل انطلاقة" ذراعَ الاستثمار المجتمعي في عُمان، وهو جزء من مبادرة "شل لايف واير العالمية"، ويهدف إلى دعم رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كافة المستويات؛ ابتداءً من خطة المشروع وتطوير دراسة جدوى له، ووصولا إلى تمكينها لتحقيق النمو المستدام. ويتم تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة)، ويتضمن خمس مراحل وهي حلقة الأفكار النيرة، حلقة عمل كيف تصبح صاحب أعمال ناجحًا، دورات تدريبية تخصصية في ريادة الأعمال، إضافةً لتقديم الاستشارة والتوجيه لتزويد الشباب العُماني الطموح بالمهارات المطلوبة لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع.