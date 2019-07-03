الهدنة التجارية بين أمريكا والصين لن تضمد جراح الاقتصاد العالمي



ترجمة- رنا عبد الحكيم

ارتفعت أسعار الأسهم وأسعار النفط في لندن في مستهل تداولات الأسبوع الجاري، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة والصين وقف التصعيد في حربهما التجارية، ومع ذلك، فإن هذه الهدنة الهشة لا تقدم الكثير لتخفيف الضغط على الاقتصاد العالمي الذي أصيب بجروح بسبب التبادلات السابقة للنيران التي أصابت الصناعة والتجارة، بحسب ما يرى تقرير لشبكة "سي إن إن بيزنس".

ووافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة مجموعة العشرين في اليابان على تأجيل فرض رسوم جديدة، لكن الضرائب الأمريكية على الواردات الصينية بقيمة 250 مليار دولار والإجراءات الانتقامية التي فرضتها لا تزال سارية. كما رفع ترامب بعض القيود المفروضة على شركة هواوي، لكنه قال إن مصير شركة التكنولوجيا الصينية لن يتقرر حتى المرحلة الأخيرة من المحادثات حول صفقة تجارية أكبر.

والأهم من ذلك أنه لم يتم إحراز تقدم كبير بشأن القضايا الأساسية التي أدت إلى الصراع بين أكبر اقتصادين في العالم. يعتقد المحللون أن عدم إحراز تقدم يعني أن الرسوم الحالية لن يتم رفعها في أي وقت قريب ، مما يبقي الضغوط على سلاسل التوريد وغطاء للنمو العالمي.

وقال تومي وو من جامعة أكسفورد للاقتصاد إن استئناف المحادثات التجارية لا يعني أن الولايات المتحدة والصين سوف تتوصلان إلى اتفاق في أي وقت قريب ، فالمفاوضات ستظل صعبة بالنظر إلى الموقف الصعب الذي يفترض أن يتخذ فيه قرارات من الجانبان.

لقد أثرت الرسوم الجمركية بشكل كبير على الاقتصاد العالمي هذا العام. لقد ساعدت في تقليص نشاط المصانع في الصين، حيث كان النمو يتباطأ بالفعل ، وساهم في انخفاض حجم التجارة العالمية. سعت الشركات متعددة الجنسيات إلى تخفيف المخاطر على سلاسل التوريد الخاصة بها ، لكن العديد منها - بما في ذلك عمالقة التكنولوجيا مثل آبل - ما زالوا عرضة للضرائب الأمريكية الجديدة والانتقام المحتمل من الصين.

وخفض صندوق النقد الدولي في أبريل توقعاته للنمو العالمي هذا العام إلى 3.3%، محذرا من أن التصعيد الحاد في التوترات التجارية يمكن أن يسبب الفوضى على سلاسل التوريد وتعطيل الصناعات مثل صناعة السيارات. وسيكون ذلك أضعف معدل نمو منذ الركود الكبير في عام 2009.

وفي مايو، انخفض مؤشر جي بي مورجان للتصنيع العالمي لأدنى مستوى له منذ عام 2012.

وقالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي أمام قمة مجموعة العشرين باليابان: "يمر الاقتصاد العالمي بفترة حرجة: فقد تباطأ الاستثمار وتراجعت التجارة بشكل ملحوظ؛ حيث بلغت معدلات نمو الصادرات والواردات أدنى مستوياتها منذ الأزمة المالية".

وتضطر البنوك المركزية الآن إلى التدخل. وأشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أنه قد يقوم بإجراء تخفيضين في سعر الفائدة هذا العام استجابةً للمخاوف بشأن سياسات ترامب التجارية، وزيادة ديون الأعمال وضعف التصنيع. أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أنه قد يعود إلى طباعة النقود. الهند وأستراليا قد خفضت بالفعل أسعار الفائدة.

لكن السؤال الأبرز الآن: هو كيف تسير المحادثات بين الولايات المتحدة والصين؟

يريد ترامب من بكين أن تفتح سوقها الواسع أمام المزيد من الشركات الأمريكية، وأن تخفض الدعم الحكومي للشركات الصينية. كما طالب الرئيس الأمريكي بكين بالامتناع عن سرقة الملكية الفكرية من الشركات الأمريكية.

وفي الوقت نفسه، نفى قادة الصين مزاعم الولايات المتحدة بأنها ارتكبت أخطاء وعارضوا إجراء تغييرات كبيرة على النظام الاقتصادي الذي انتشل مئات الملايين من مواطنيها من براثن الفقر. وزادت بكين من إنفاقها وخفضت الضرائب للمساعدة في التخفيف من وطأة اقتصادها من الحرب التجارية.

وقال محللون في بنك بيرنبرغ الألماني للاستثمار إن الهدنة الأمريكية الصينية يجب التعامل معها بحذر. وأشاروا إلى أن اجتماع العام الماضي بين ترامب وشي جين بينج في قمة مجموعة العشرين في البرازيل انتهى بشكل إيجابي، لكن المحادثات انهارت في وقت لاحق مما دفع الجانبين إلى فرض رسوم جديدة.

وأكد التقرير أن رغبة ترامب في بناء اقتصاد أمريكي قوي وسوق للأوراق المالية في ظل اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2020، يمكن أن تمنعه من مواصلة تصعيد الحرب التجارية مع الصين، أو فتح جبهة جديدة مع شركاء تجاريين رئيسيين مثل كندا أو المكسيك أو حتى الاتحاد الأوروبي.