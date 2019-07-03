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مقتل 14 في حريق بغواصة روسية

الأربعاء 03 يوليو 2019 08:51 ص بتوقيت مسقط

موسكو - رويترز

نقلتْ وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها إنَّ 14 شخصا من أفراد طاقم غواصة أبحاث روسية لقوا حتفهم بعد اندلاع حريق. ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها إن غواصة أبحاث أعالي البحار كانت تجري مسحا عسكريا في المياه الإقليمية الروسية.

ونقلتْ وكالتا الإعلام الروسية وتاس عن الوزارة قولها إنَّ الحادث وقع أمس الأول، وتم إخماد الحريق، وأنَّ الغواصة موجودة الآن في قاعدة الأسطول الشمالي الروسي في سيفيرومورسك على بحر بارنتس، وإن تحقيقا بدأ لمعرفة سبب الحريق. وكانت الغواصة الروسية كورسك -التي تعمل بالطاقة النووية- قد غرقت في قاع بحر بارنتس في أغسطس 2000، بعد وقوع انفجارين في مقدمتها؛ مما أدى لمقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 118 شخصا.

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