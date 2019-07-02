وارن بافيت يتبرع بـ3.6 مليار دولار لخمس مؤسسات خيرية

نيويورك - أ.ف.ب

أعلن الملياردير وارن بافيت عن تبرُّعه بمبلغ 3.6 مليار دولار من أسهم شركته "بركشر هاثواي" إلى مؤسسة "بيل وميليندا جيتس"، وأربع جمعيات خيرية أخرى.

والمؤسسات الأربع الأخرى هي: "سوزان تومسون بافيت فاوندايشن"، و"شيروود فاوندايشن"، و"هوارد جي.بافيت فاوندايشن"، و"نوفو فاوندايشن". وجاء في بيان صادر عن "بركشر هاثواي" أن رجل الأعمال البالغ من العمر 88 عاما سيحوِّل 11250 سهما من الفئة "ألف" إلى 16.9 مليون سهم من الفئة "باء". وقد سبق لبافيت أن تبرَّع بحصص من شركته لمشاريع خيرية ومع هذه الخطوة الجديدة بات مجموع تبرّعاته للجمعيات الخمس 45% من أسهم المجموعة، ويقدّر بحوالى 34 مليار دولار. وينوي وارن بافيت التبرّع بكلّ أسهم شركته لمشاريع خيرية من خلال هبات سنوية. وقد أطلق بافيت مع الزوجين بيل وميليندا جيتس مبادرة "جيفينج بليدج" (الالتزام بالتبرّع)، الخيرية سنة 2010 لحثّ أثرياء العالم على التبرّع بنصف ثرواتهم على الأقل لمشاريع خيرية خلال حياتهم أو بعد مماتهم.

ومن بين أثرى المشاركين في هذه المبادرة -المقدّر عددهم بحوالى مئتين- مؤسس "فيسبوك" مارك زاكربرج والمستثمر بيل أكمان ورجل الأعمال الأمريكي روبرت سميث، الذي أعلن حديثا نيته تسديد مئات القروض الطلابية في جامعة مورهاوس الأمريكية.