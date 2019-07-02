بالفيديو.. لهذا السبب "جبن الحمير" الأغلى في العالم

انتشر في الأعوام الأخيرة نوع من الجبن ليس كالمتداول عادة والذي يعود تصنيعه إلى حليب الأبقار أو الماعز، وإنما أجبان من حليب الحمير.

ويعتبر "جبن الحمير الصربي" من أغلى أنواع الجبن في العالم، وذلك لأنه فريد من نوعه بلونه الأبيض والمميز بكثافته.

يعتبر هذا النوع من الجبن من أغلى أنواع الجبن في العالم حيث يصل سعر الكيلوجرام الواحد لحوالي 1000 يورو.

ويتميز الحليب المستخدم في صناعة هذا الجبن على احتوائه على خصائص مماثلة لحليب الأم، ويعد علاجا لعدد من الامراض كالربو والتهاب الشعب الهوائية، كما يحتوي على معدلات منخفضة من الكازين، وهو من نوع من البروتين يساهم في عملية صناعة الجبن.

وتعتبر دولة صربيا من أكثر الدول إنتاجا لهذا النوع من الجبن، حيث يتم خلط حليب الحمير بقليل من حليب الماعز.

فالحمير تنتج أقل من لتر من الحليب يوميا وهو ما يعتبر قليلا بالمقارنة مع ما تنتجه البقرة والتي يصل إنتاجها لحوالي 40 لترا يوميا.