الثلاثاء, 02 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
44 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

شاهد.. فيديو نادر لجمال عبد الناصر يحصد مئات الآلاف من المشاهدات

الثلاثاء 02 يوليو 2019 12:05 م بتوقيت مسقط

شاهد.. فيديو نادر لجمال عبد الناصر يحصد مئات الآلاف من المشاهدات

 

القاهرة - الوكالات

حصد فيديو للرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر مئات آلاف المشاهدات.

ونشر السياسي المصري ورجل الأعمال ممدوح حمزة أمس الاثنين مقطعا نادرا لعبد الناصر، وهو يتبادل الضحكات ويمزح مع المصريين أثناء إلقائه كلمة حول محاولات بعض الدول التدخل في شؤون مصر، وخاصة أمريكا.

حيث قال عبد الناصر إنه لو اعتقد الأمريكان أن منحهم المساعدات للمصريين سيسمح لهم بالتدخل في شؤون البلاد الداخلية، فهم مخطئون.

وعلق ممدوح حمزة على الفيديو في تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "جمال عبد الناصر بيهزر مع الشعب ويضحك من قلبه".

وكشف الفيديو الجانب الإنساني و"خفة دم" عبد الناصر ثاني رؤساء مصر.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

14 يناير 2017

شاهد.. مقطع فيديو لرصف طريق يحقق ملايين المشاهدات

المزيد

24 مارس 2019

شاهد..مئات الآلاف يتظاهرون في لندن للمطالبة باستفتاء جديد حول بريكسيت

المزيد

15 أغسطس 2016

السيول تقتل 8 وتعطل حياة مئات الآلاف في ميانمار

المزيد

30 نوفمبر 2016

انقطاع الماء عن مئات الآلاف من العراقيين شرقي الموصل

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

صلالة تحتضن أول مصنع في الشرق الأوسط لإنتاج السكر الخالي من السعرات

الاقتصاد - محلي

"التواصل الحكومي": القوانين الاقتصادية الجديدة تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتعظم دور القطاع الخاص في التنمية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

جلالة السلطان يصدر 5 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"النهضة للخدمات" تبيع "توباز" إلى "موانئ دبي" بـ1.079 مليار دولار

الاقتصاد - شركات ومناقصات

سعر نفط عمان يتجاوز 65 دولارا

الاقتصاد - محلي

سحب منخفضة وأمطار على بعض المناطق .. والرستاق وفهود تسجلان أعلى درجة حرارة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

مراسيم سلطانية اقتصادية مبشرة

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

الدقم .. مشروع الوطن

أخبار الرؤية - مقالات رئيس التحرير

نصف العمانيين في القطاع الخاص برواتب أقل من 500 ريال

الاقتصاد - محلي

تمديد صلاحية تأشيرات دخول المواطنين العمانيين لأمريكا إلى 10 سنوات

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تنظيم القاعدة يصدر بيانا حول وفاة محمد مرسي

دولي - أخبار

تدشين أكبر متجر لـ "هواوي" بالسلطنة

الاقتصاد - شركات ومناقصات

إعلان أسفل الأكثر قراءة