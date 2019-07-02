شاهد.. فيديو نادر لجمال عبد الناصر يحصد مئات الآلاف من المشاهدات

القاهرة - الوكالات

حصد فيديو للرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر مئات آلاف المشاهدات.

ونشر السياسي المصري ورجل الأعمال ممدوح حمزة أمس الاثنين مقطعا نادرا لعبد الناصر، وهو يتبادل الضحكات ويمزح مع المصريين أثناء إلقائه كلمة حول محاولات بعض الدول التدخل في شؤون مصر، وخاصة أمريكا.

حيث قال عبد الناصر إنه لو اعتقد الأمريكان أن منحهم المساعدات للمصريين سيسمح لهم بالتدخل في شؤون البلاد الداخلية، فهم مخطئون.

وعلق ممدوح حمزة على الفيديو في تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "جمال عبد الناصر بيهزر مع الشعب ويضحك من قلبه".

وكشف الفيديو الجانب الإنساني و"خفة دم" عبد الناصر ثاني رؤساء مصر.