ضربة أمريكية تستهدف "ملاذ القاعدة الآمن" في سوريا

بيروت - رويترز

قالتْ الولايات المتحدة إنها نفذت ضربة على تنظيم القاعدة في شمال غرب سوريا، ووصفت المنطقة بأنها "ملاذ آمن" للتنظيم لشن هجمات في الخارج.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية -في بيان، أمس- إنَّ الضربة استهدفت منشأة للتدريب بها "عناصر مسؤولة عن التخطيط لشن هجمات في الخارج تهدد الأمريكيين وشركاءنا والمدنيين الأبرياء".

وشمال غرب سوريا هو آخر منطقة رئيسية خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة التي تقاتل ضد الرئيس بشار الأسد، وتهيمن على الأوضاع هناك جماعات متشددة؛ من بينها: هيئة تحرير الشام، وهي أحدث نسخة من جبهة النصرة السابقة المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وتشنُّ الحكومة السورية هجوما بدعم من قوة جوية روسية على المنطقة؛ مما تسبب في فرار مئات الآلاف من المدنيين من منازلهم وكثير منهم نازحون من الأصل من مناطق أخرى في سوريا.

ويُقاتل تحالف تقوده الولايات المتحدة تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد في سوريا منذ 2014 بشن ضربات جوية مكثفة وبمشاركة قوات برية تدعم القوات المحلية. كما نفذت القوات الأمريكية ضربات جوية بين الحين والآخر ضد من تشتبه في أنهم مسلحون متشددون من القاعدة وجماعات أخرى في مناطق متفرقة من سوريا من بينها شمال غرب البلاد.