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غدا .. كسوف كلي للشمس في مناطق محدودة حول العالم

الإثنين 01 يوليو 2019 05:00 م بتوقيت مسقط

غدا .. كسوف كلي للشمس في مناطق محدودة حول العالم

عواصم - الوكالات

تشهد الأنحاء الغربية من أمريكا الجنوبية و جنوب المحيط الهادي كسوف كلي للشمس يوم غد  2 يوليو 2019  ذروته الساعة 19:23 بالتوقيت العالمي، و لن تستطيع الدول العربية مشاهدته.

والكسوف  الشمسي هو حجب  قرص القمر لقرص الشمس بشكل مؤقت  على مناطق محدودة  من الأرض يستمر لبضعة دقائق، و ذلك لوجود القمر بين الأرض و الشمس مع بداية الشهر القمري .

 يتبعه خسوف جزئي للقمر ( بنسبة 66%) يوم 16 يوليو 2019 ذروته الساعة 21:30 بالتوقيت العالمي ويمكن مشاهدته في الجزيرة العربية و معظم أنحاء الوطن العربي.

كما سيكون هناك كسوف حلقي نادر ومميز  للشمس في صباح 26 ديسمبر ستشهده الأجزاء الجنوبية الغربية من الدولة و سيكون كسوفا جزئيا في المناطق الأخرى من الدولة و عموم الجزيرة العربية  .

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