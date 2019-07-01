غدا .. كسوف كلي للشمس في مناطق محدودة حول العالم

عواصم - الوكالات

تشهد الأنحاء الغربية من أمريكا الجنوبية و جنوب المحيط الهادي كسوف كلي للشمس يوم غد 2 يوليو 2019 ذروته الساعة 19:23 بالتوقيت العالمي، و لن تستطيع الدول العربية مشاهدته.

والكسوف الشمسي هو حجب قرص القمر لقرص الشمس بشكل مؤقت على مناطق محدودة من الأرض يستمر لبضعة دقائق، و ذلك لوجود القمر بين الأرض و الشمس مع بداية الشهر القمري .

يتبعه خسوف جزئي للقمر ( بنسبة 66%) يوم 16 يوليو 2019 ذروته الساعة 21:30 بالتوقيت العالمي ويمكن مشاهدته في الجزيرة العربية و معظم أنحاء الوطن العربي.

كما سيكون هناك كسوف حلقي نادر ومميز للشمس في صباح 26 ديسمبر ستشهده الأجزاء الجنوبية الغربية من الدولة و سيكون كسوفا جزئيا في المناطق الأخرى من الدولة و عموم الجزيرة العربية .