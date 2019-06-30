"تقنية المعلومات" تبتعث 10 طلاب من خريجي "ساس لمحاكاة الواقع" إلى الصين

مسقط - الرؤية

وقعت هيئة تقنية المعلومات أمس عقدا مع شركة" GUANGXI CHANCE TECHNOLOGY CO., LTD" الصينية لتدريب١٠ طلاب من مُخرجات التدريب في مركز ساس لمحاكاة الواقع، التابع للهيئة، ضمن خطة البرامج التدريبية التي تشرف عليها الهيئة لتنمية المجتمع الرقمي وإتاحة فرص التدريب التخصصية للخريجين والمتخصصين في مختلف مجالات تقنية المعلومات والاتصالات.

ووقع العقد من جانب الهيئة حسن بن فدا اللواتي مدير عام قطاع تنمية المجتمع الرقمي ومن جانب الشركة لو شياو فنغ الرئيس التنفيذي للشركة. وسيجري تدريب الطلاب على رأس العمل في مشاريع قائمة في مجال الواقع الافتراضي والواقع المُعزز لمدة 3 أشهر خلال الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر من العام الجاري، وذلك في مقر الشركة في جمهورية الصين الشعبية. ويشار إلى توقيع الهيئة عددا من الشراكات الاستراتيجية مع مجموعة من الشركات العالمية لتقديم عدد من الخدمات، منها خدمات التدريب التي تساعد الشباب العماني على تطوير مهاراتهم وقدراتهم في مختلف مجالات تقنية المعلومات خاصة في مجال التقنيات الناشئة للثورة الصناعية الرابعة مما سيمكنهم من مواكبة احتياجات سوق العمل، أو العمل على إنشاء مشاريعهم الخاصة والتي ستكون رافدًا لصناعة تقنية المعلومات في السلطنة.