الأحد, 30 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
39 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

للتدريب على مستجدات الواقع الافتراضي والمعزز

"تقنية المعلومات" تبتعث 10 طلاب من خريجي "ساس لمحاكاة الواقع" إلى الصين

الأحد 30 يونيو 2019 08:45 م بتوقيت مسقط

"تقنية المعلومات" تبتعث 10 طلاب من خريجي "ساس لمحاكاة الواقع" إلى الصين

 

مسقط - الرؤية

وقعت هيئة تقنية المعلومات أمس عقدا مع شركة" GUANGXI CHANCE TECHNOLOGY CO., LTD" الصينية لتدريب١٠ طلاب من مُخرجات التدريب في مركز ساس لمحاكاة الواقع، التابع للهيئة، ضمن خطة البرامج التدريبية التي تشرف عليها الهيئة لتنمية المجتمع الرقمي وإتاحة فرص التدريب التخصصية للخريجين والمتخصصين في مختلف مجالات تقنية المعلومات والاتصالات.

ووقع العقد من جانب الهيئة حسن بن فدا اللواتي مدير عام قطاع تنمية المجتمع الرقمي ومن جانب الشركة لو شياو فنغ الرئيس التنفيذي للشركة. وسيجري تدريب الطلاب على رأس العمل في مشاريع قائمة في مجال الواقع الافتراضي والواقع المُعزز لمدة 3 أشهر خلال الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر من العام الجاري، وذلك في مقر الشركة في جمهورية الصين الشعبية. ويشار إلى توقيع الهيئة عددا من الشراكات الاستراتيجية مع مجموعة من الشركات العالمية لتقديم عدد من الخدمات، منها خدمات التدريب التي تساعد الشباب العماني على تطوير مهاراتهم وقدراتهم في مختلف مجالات تقنية المعلومات خاصة في مجال التقنيات الناشئة للثورة الصناعية الرابعة مما سيمكنهم من مواكبة احتياجات سوق العمل، أو العمل على إنشاء مشاريعهم الخاصة والتي ستكون رافدًا لصناعة تقنية المعلومات في السلطنة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

29 نوفمبر 2016

"ساس لمحاكاة الواقع" يدشن مبادرة لتعزيز مهارات الشباب في مجال تقنية المعلومات بدعم "بي. بي"

المزيد

16 يونيو 2019

"تقنية المعلومات" تكرم خريجي برامج تطبيقات الهواتف ومحاكاة الواقع

المزيد

03 نوفمبر 2015

"تطبيقية صحار"تحتفل غدا بتخريج الدفعة السادسة من طلاب تقنية المعلومات

المزيد

31 ديسمبر 2018

"تقنية المعلومات" تناقش إمكانيات "الواقع الافتراضي".. وتعرض عدداً من المشاريع المستفيدة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الموت يغيب الدبلوماسي والإعلامي صادق عبدواني

المحليات - أخبار

"ديم" تنجز 75% من مشروع خط نقل المياه "الدقم – هيما" بتكلفة 25 مليون ريال

الاقتصاد - محلي

الجبل الأخضر يستعد لاستقبال زوار الموسم الصيفي بخيارات سياحية متنوعة

عمان - سياحة عمان

4.8% زيادة في إجمالي كميات الأسماك المنزلة بالصيد الحرفي

الاقتصاد - محلي

مطار مسقط الدولي ينجح في استقبال الطائرة "380 A" العملاقة

الاقتصاد - شركات ومناقصات

انخفاض أسعار الوقود لشهر يوليو في السلطنة

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

مراسيم سلطانية اقتصادية مبشرة

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

الدقم .. مشروع الوطن

أخبار الرؤية - مقالات رئيس التحرير

نصف العمانيين في القطاع الخاص برواتب أقل من 500 ريال

الاقتصاد - محلي

شاهد.. أول فيديو لاستهداف الطائرة الأمريكية في الأجواء الإيرانية

دولي - أخبار

اعتماد أعلى درجة حرارة في الخليج بـ 54 درجة مئوية

منوعات - من هنا وهناك

تمديد صلاحية تأشيرات دخول المواطنين العمانيين لأمريكا إلى 10 سنوات

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة