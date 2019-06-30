الأحد, 30 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
42 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. تكنولوجيا
  4. عرض الخبر

لماذا تقدم مخترع "الفلاش ميموري" بالاعتذار

الأحد 30 يونيو 2019 06:14 م بتوقيت مسقط

لماذا تقدم مخترع "الفلاش ميموري" بالاعتذار

 

 

أعرب مخترع "الفلاش ميموري" العالم الهندي أجاي بهات، عن الصعوبات التي يواجهها البعض عند محاولة استخدام اختراعه الذي أبصر النور قبل نحو عقدين من الزمن.

وقال "بهات" إنه يدرك تمام الانزعاج الذي يشعر به الجمهور من خلال استخدام هذه الأداة التي صممها، خلال محاولة وضعها في المدخل المخصص لها بالحواسيب، وفق ما أوردت الإذاعة الأمريكية العامة " أن. بي .أر".

ويشير العالم الهندي إلى الانتقادات الكثيرة على شبكات التواصل التي تتحدث عن الفشل المتتالي قبل إتمام عملية إدخال "الفلاشة".

ووفق "سكاي نيوز"، قاد "بهات" الفريق العلمي الذي اخترع هذه الفلاشة في تسعينيات القرن الماضي، وتحديداً عام 1996.

وتعرف "الفلاش ميموري" اختصارا بـ"USB" أي الناقل التسلسلي العام، الذي يسمح بنقل الملفات من حاسوب إلى آخر عبر قطعة معدنية صغيرة.

وعلى الرغم من تصميمها الذي أخذ شكل المستطيل، الذي تم اعتماده من قبل جميع مصنعي الحواسيب تقريبا، إلا أن العالم الهندي اعترف أنه ربما كانت هناك طريقة أفضل.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

03 ديسمبر 2018

وليد الغزاوي .. أفضل مخترع في الوطن العربي

المزيد

18 أبريل 2016

اتحاد الكرة العراقي يطالب نظيره السعودي بالاعتذار

المزيد

05 مايو 2016

مصر: نقابة الصحفيين تواجه وزير الداخلية بـ"النيجاتيف" وتطالب الرئاسة بالاعتذار

المزيد

20 مايو 2018

"الفلاش باك" سمة سائدة في مسلسلات رمضان

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"ديم" تنجز 75% من مشروع خط نقل المياه "الدقم – هيما" بتكلفة 25 مليون ريال

الاقتصاد - محلي

الجبل الأخضر يستعد لاستقبال زوار الموسم الصيفي بخيارات سياحية متنوعة

عمان - سياحة عمان

4.8% زيادة في إجمالي كميات الأسماك المنزلة بالصيد الحرفي

الاقتصاد - محلي

مطار مسقط الدولي ينجح في استقبال الطائرة "380 A" العملاقة

الاقتصاد - شركات ومناقصات

انخفاض أسعار الوقود لشهر يوليو في السلطنة

الاقتصاد - محلي

أول تعليق من الخارجية العمانية على اقتحام سفارة البحرين بالعراق

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

مراسيم سلطانية اقتصادية مبشرة

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

الدقم .. مشروع الوطن

أخبار الرؤية - مقالات رئيس التحرير

نصف العمانيين في القطاع الخاص برواتب أقل من 500 ريال

الاقتصاد - محلي

شاهد.. أول فيديو لاستهداف الطائرة الأمريكية في الأجواء الإيرانية

دولي - أخبار

اعتماد أعلى درجة حرارة في الخليج بـ 54 درجة مئوية

منوعات - من هنا وهناك

تمديد صلاحية تأشيرات دخول المواطنين العمانيين لأمريكا إلى 10 سنوات

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة