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إسرائيل تعتقل وزير القدس

الأحد 30 يونيو 2019 12:28 م بتوقيت مسقط

إسرائيل تعتقل وزير القدس

القدس المحتلة – الوكالات

اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية، اليوم الأحد، وزير القدس فادي الهدمي، فيما شنت حملة اعتقالات في بلدة العيسوية.

ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن عوض عوض، مسؤول العلاقات العامة والإعلام في وزارة القدس، القول إن "قوات الاحتلال برفقة أفراد من المخابرات اقتحمت منزل وزير القدس فادي الهدمي، في حي الصوانة بمدينة القدس، واقتادته لمركز المسكوبية".

وقال المحامي، مهند جبارة، إن "اعتقال وزير القدس فادي الهدمي جاء بحجة إخلال الوزير بالسيادة الإسرائيلية بمدينة القدس خلال الأسبوع الأخير، خاصة على خلفية مرافقته للرئيس التشيلي بالمسجد الأقصى المبارك".

وفي سياق متصل، شنت القوات الإسرائيلية ولليوم الثاني على التوالي حملة اعتقالات في بلدة العيسوية.

وأوضحت مصادر محلية في البلدة، بحسب وكالة "معا"، أن "عشرات الجنود والمخابرات اقتحموا العيسوية، وداهموا عدة منازل، واعتقلوا عدة شبان وجميعهم من عائلة الشهيد المقدسي محمد سمير عبيد".

وأضافت المصادر أن القوات اعتقلت المسعف فؤاد عبيد، ومحمود عاصم عبيد، ومحمود عصام عبيد، ومحمد سعيد عبيد، ومحمود محمد عبيد، وفائق حبش.

وأدان المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، اعتقال الهدمي، مطالبا بالإفراج الفوري والعاجل عنه.

واعتبر ملحم، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اعتقال الوزير الهدمي ذروة الهجمة الشرسة التي تستهدف المدينة المقدسة ويندرج في إطار عمليات التّضييق والملاحقة لكافة النشاطات والفعاليات المقدسية.

 

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