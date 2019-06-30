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بالفيديو والصور.. "الكتاب المزروع" لترويج الزراعة المستدامة

الأحد 30 يونيو 2019 02:32 ص بتوقيت مسقط

كتاب (2)

ترجمة- رنا عبد الحكيم

في محاولة للترويج للزراعة المستدامة، تعاونت وكالة أيرلندية مع الفنانة الألمانية ديانا شيرير لإنشاء كتاب نباتي، وهو عبارة عن كتاب مجلد مكون من 22 صفحة تم إنشائه عن طريق تعديل جينات جذور النباتات الحية لتنمو في شكل حروف ومخططات.

واعتبر الخبراء أن هذا المشروع هو الأكثر طموحا على الإطلاق، فجميع عناصر الكتاب بما في ذلك الحبر والتجليد من العشب لتظهر للمزارعين مدى قوة الموارد الطبيعية إذا إديرت بشكل صحيح. ويحتوي الكتاب على 10 دروس بسيطة ولكنها ذات قيمة، وصممت للمساعدة في زيادة استدامة واحدة من أكثر الموارد الزراعية قيمة، وهو العشب.

في البداية، تساءلت الفنانة الألمانية ديانا شيرير- التي أشرفت على إنشاء كتاب "The Grew" طوال شهري فبراير ومارس من العام الجاري- عما إذا كان من الممكن إنتاج كتاب باستخدام البذور العشبية فقط والتربة وأشعة الشمس المائية والقوالب الخاصة للتحكم في الجذور. وكان التأكد من أن كل الحروف والمخططات في الكتاب واضحة، أمرا صعبا، لكن النتيجة النهائية كانت مذهلة. وقد لزِم ذلك إنشاء القوالب وفقًا لمعايير محددة جدًا للجذور لقبولها كجزء من بيئتها المتنامية، ولم تكن إدارة الطبيعة الفوضوية التي لا يمكن التنبؤ بها لنمو جذر النبات أمرًا سهلاً أيضًا.

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