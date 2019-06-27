محمد مرسي يتسبب في إيقاف إمام مسجد بالكويت

الكويت – الوكالات

أوقفت لجنة الوظائف الدينية في وزارة الأوقاف الكويتية إمام مسجد احترازيا وأحالته إلى التحقيق، بعد التأكد من "تجاوزه لميثاق المسجد وتطرقه إلى أمور سياسية" خلال خطبة الجمعة الماضي.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر مطلعة، اليوم الخميس، أن "اللجنة أفرغت أشرطة الخطبة وتحققت من محتواها الذي أظهر تعرض الخطيب لأمور سياسية مخالفة"، وذلك عقب أيام من إحالة الخطبة إلى اللجنة لمراجعتها بعد الحديث عن تطرق الإمام إلى أمور سياسية تتعلق بمصر.

وفي وقت سابق، أشار نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الخطبة تضمنت "دفاعا" عن الرئيس المصري الراحل محمد مرسي الذي توفى الشهر الجاري.

إلى ذلك، أصدرت الأوقاف الكويتية تعميما يشدد على ضرورة ألا تتجاوز خطبة الجمعة 15 دقيقة في المساجد الواقعة داخل المناطق السكنية التي يكثر فيها المصلون ويضطر بعضهم للصلاة خارج المسجد.

كما يجب ألا تتجاوز الخطبة 10 دقائق في المساجد التي تقع في المناطق الحدودية. ولفت التعميم إلى ضرورة التقيد بهذه المدة لظروف الطقس في الصيف.