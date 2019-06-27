الخميس, 27 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
32 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

"نماء" تختتم المرحلة الأولى من برنامج تطوير إدارة الأعمال

الخميس 27 يونيو 2019 08:32 ص بتوقيت مسقط

"نماء" تختتم المرحلة الأولى من برنامج تطوير إدارة الأعمال

 

مسقط – الرؤية
نظمت مجموعة نماء فعالية ضمن برنامج “Lean Management” لتطوير أداء العمل في شركات المجموعة، وتقدير جهود الموظفين المشاركين في البرنامج، وذلك بحضور المهندس عمر الوهيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، والمهندس عبدالله البدري، رئيس مجلس إدارة معهد نمو لتنمية المهارات، إحدى شركات مجموعة نماء، إلى جانب عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات المجموعة وكبار المسؤولين من الإدارة التنفيذية والشركات التابعة.
ويأتي تنظيم الفعالية لتختتم أولى مراحل البرنامج، الذي يهدف إلى تحسين أداء عمليات مجموعة نماء من خلال عدد من مراحل التدريب للوصول إلى أفضل الممارسات والأعمال الإدارية في كافة شركات المجموعة. ويعد البرنامج أحد أهم الأنظمة الإدارية المعنية بتنمية وتسهيل مجريات العمل لضمان تحقيق أفضل مستويات الكفاءة.
وتضمنت الفعالية، التي أقيمت في فندق هرمز جراند، مسقط، عروضا مرئية عن البرنامج ومراحل تطوره إلى جانب إقامة معرض خاص لتقديم المشاريع والعمليات التي تم إنجازها. وتطرقت إلى منجزات البرنامج، حيث تم تدريب أكثر من 156 موظفا على مستوى المجموعة إضافة إلى التعرف على 58 من مجريات العمل القابلة للتطوير.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

13 أغسطس 2017

"مؤسسة الزبير" تختتم المرحلة الثالثة من برنامج تطوير القيادات التنفيذية

المزيد

27 نوفمبر 2017

"الزبير" تختتم المرحلة الرابعة من برنامج تطوير القيادات التنفيذية بالتعاون مع "العالمي للابتكار"

المزيد

03 يونيو 2018

"مؤسسة الزبير" تختتم المادة السابعة من برنامج تطوير القيادات التنفيذية حول إدارة المخاطر

المزيد

27 يناير 2016

أندية شمال الشرقية تختتم المرحلة الأولى من "الإبداع الشبابي"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السلطنة والأردن تشددان على قيام الدولة الفلسطينية على حدود 1967

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"بلدي البريمي" يوصي بدراسة إمكانية توليد الطاقة الشمسية على أسطح المباني بالمحافظة

المحليات - أخبار

"عمران" تكشف عن خطة لإطلاق فندقين جديدين تحت علامة "ضيافة أتانا"

الاقتصاد - محلي

تفاصيل البيان العاجل أمام "الشورى" حول الواجهة البحرية بمطرح

عمان - الدولة والشورى

فعالية توعوية لـ71 مشروعا مؤهلا للمرحلة الثانية من برنامج التحويل إلى شركات ناشئة

الاقتصاد - محلي

الإمارات تحاكم سائق حافلة "مواصلات".. وتطالبه بـ3 ملايين درهم

منوعات - من هنا وهناك

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

لأول مرة.. الأمم المتحدة تكشف المسؤول عن مقتل خاشقجي

دولي - أخبار

نصف العمانيين في القطاع الخاص برواتب أقل من 500 ريال

الاقتصاد - محلي

مسندم.. بوابة العالم

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 3 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مراسيم سلطانية اقتصادية مبشرة

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

زوجة الراحل محمد مرسي تكشف اللحظات الأخيرة قبل دفنه

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة