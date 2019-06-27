"نماء" تختتم المرحلة الأولى من برنامج تطوير إدارة الأعمال

مسقط – الرؤية

نظمت مجموعة نماء فعالية ضمن برنامج “Lean Management” لتطوير أداء العمل في شركات المجموعة، وتقدير جهود الموظفين المشاركين في البرنامج، وذلك بحضور المهندس عمر الوهيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، والمهندس عبدالله البدري، رئيس مجلس إدارة معهد نمو لتنمية المهارات، إحدى شركات مجموعة نماء، إلى جانب عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات المجموعة وكبار المسؤولين من الإدارة التنفيذية والشركات التابعة.

ويأتي تنظيم الفعالية لتختتم أولى مراحل البرنامج، الذي يهدف إلى تحسين أداء عمليات مجموعة نماء من خلال عدد من مراحل التدريب للوصول إلى أفضل الممارسات والأعمال الإدارية في كافة شركات المجموعة. ويعد البرنامج أحد أهم الأنظمة الإدارية المعنية بتنمية وتسهيل مجريات العمل لضمان تحقيق أفضل مستويات الكفاءة.

وتضمنت الفعالية، التي أقيمت في فندق هرمز جراند، مسقط، عروضا مرئية عن البرنامج ومراحل تطوره إلى جانب إقامة معرض خاص لتقديم المشاريع والعمليات التي تم إنجازها. وتطرقت إلى منجزات البرنامج، حيث تم تدريب أكثر من 156 موظفا على مستوى المجموعة إضافة إلى التعرف على 58 من مجريات العمل القابلة للتطوير.