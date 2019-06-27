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"صلالة للميثانول" تدعم حملة للتوعية بمخاطر المخدرات

الخميس 27 يونيو 2019 08:29 ص بتوقيت مسقط

 


صلالة  – الرؤية

وقعت شركة صلالة للميثانول اتفاقية مع اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية لدعم وتمويل الحملة التوعوية حول مشكلة المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة ظفار، وذلك تعميقا للتعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص، وضمن رؤية شركة صلالة للميثانول لدعم المجتمع المحلي في كل ما يخدم أبناء الوطن.
ووقع الاتفاقية نيابةً عن شركة صلالة للميثانول، مدير عام الشؤون الخارجية نيابة عن الرئيس التنفيذي للشركة، ووقع نيابة عن اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، سعادة الشيخ رشاد بن أحمد الهنائي وكيل وزارة الشؤون الرياضية وعضو اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية.
ويعد دعم الحملة التي تستمر لثلاثة أشهر جزءاً من الدعم المتواصل الذي تقدمه شركة صلالة للميثانول لأبناء المجتمع المحلي، وتتجه الشركة من خلال المجموعة (أوربك واستثمارات النفط العمانية) إلى تقييم ديمومة مركز تأهيل المدمنين والمنفذ بدعم من مؤسسة جسور الخيرية التابعة لأوربك وفالي وصحار للألمنيوم، وعند الانتهاء من التقييم، ستدرس شركة صلالة للميثانول إمكانية إنشاء مركز لتأهيل مدمني المخدرات والمؤثرات العقلية بمحافظة ظفار أسوةً بالمركز الذي شيدته مؤسسة جسور في محافظة شمال الباطنة لذات الغرض. وتستفيد "صلالة للميثانول" من التجارب الناجحة للشركات الشقيقة من خلال دعم مشاريع مجتمعية مستدامة وكل ما من شأنه خدمة المجتمع في إطار الإمكانات والموارد المتاحة لديها، حيث مولت الشركة خلال 7 أعوام أكثر من ٢٥٠ مشروعاً لخدمة المجتمع بطريق مباشرة وغير مباشرة. وتقدر برامج ومشاريع الاستثمار الاجتماعي والمموله خلال 7 أعوام بأكثر من 14 مليون دولار.

 

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