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شاهد المأساة.. "الرجل الشجرة" يطلب قطع يديه

الأربعاء 26 يونيو 2019 03:29 م بتوقيت مسقط

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طالب رجل من بنجلاديش يعرف باسم "الرجل الشجرة" ببتر يديه، جراء مرض جلدي نادر للغاية، في محاولة يائسة لتخفيف الألم.

وخضع أبول باجندر، البالغ من العمر 28 عاما، لـ25 عملية جراحية منذ عام 2016، في محاولة لعلاج حالة وراثية نادرة، تسمى "خلل تنسج البشرة الثؤلولي"  والتي تسبب نموا يشبه الخشب على يديه وقدميه.

وفي عام 2017، اعتقد الأطباء أنهم عالجوا المرض بعد إزالة نحو 5 كلغ من الثآليل الضخمة في يديه، ولكنه تعرض لانتكاسة في مايو من العام الماضي، شهدت عودة الحالة المرضية إليه.

 وعاد ياجندر، وهو أب لطفل واحد، في يناير إلى مستشفى دكا الطبي الجامعي (DMC)، مع نمو لهذه الثآليل في يديه وقدميه مجددا.

وصرح باجندر لوكالة فرانس برس: "لا أستطيع تحمل الألم بعد الآن، لا أستطيع النوم ليلا، طلبت من الأطباء قطع يدي حتى أتمكن من الحصول على بعض الراحة على الأقل"، وهو ما دعمته والدته بالقول: "على الأقل سيكون مرتاحا من الألم من هذه الحالة الجهنمية".

وقالت سامانتا لال سين، رئيسة الجراحين التجميليين في مستشفى دكا الطبي الجامعي، إن مجلس الأطباء السبعة الذين يشرفون على حالة باجندر سينظر في طلبه، ولكن في النهاية سيفعلون ما هو أفضل لصحته.

ومن المعروف أن هناك أقل من 6 أشخاص في العالم يعانون من هذه الحالة، وسبق لمستشفى دكا الطبي الجامعي أن عالج فتاة من بنغلاديش تعاني من المرض نفسه في عام 2017، إلا أن وسائل الإعلام الهندية ذكرت أن حالتها ساءت بعد العملية.

 

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