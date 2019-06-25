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مبيعات ساعة "هواوي" تتجاوز مليوني وحدة عالميا

الثلاثاء 25 يونيو 2019 06:19 م بتوقيت مسقط

مبيعات ساعة "هواوي" تتجاوز مليوني وحدة عالميا

 

مسقط - الرؤية

تفتخرُ مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين بأنَّ ساعتها الذكية HUAWEI WATCH GT حقَّقت مبيعات عالمية تجاوزت مليوني وحدة منذ إطلاقها في أكتوبر الماضي، لتصبح بذلك ساعة هواوي الذكية الأكثر رواجاً حول العالم.

وتحقِّق هواوي مؤشرات متقدمة في السوق؛ إذ يُظهر تقرير شركة "آي.دي.سي" عن أقوى الشركات العالمية المنتجة للأجهزة القابلة للارتداء في الربع الأول من العام 2019، أن هواوي حققت نموًّا سنوياً في هذه الفئة بنسبة 282.2% مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي. ونجحت في بيع أكثر من خمسة ملايين وحدة من طرازاتها لهذه الفئة؛ مما عزز من مكانتها وباتت ضمن أقوى ثلاث شركات عالمية منتجعة للأجهزة القابلة للارتداء.

وتحظى الساعة الذكية HUAWEI WATCH GT بقبولٍ واسعٍ من الإعلاميين والمستهلكين على حد سواء، وفازت بالعديد من الجوائز العالمية؛ لما تتمتع به من مواصفات تقنية متقدمة، خصوصاً على مستوى عمر البطارية. وتشير الدراسات إلى أنَّ مُدة التشغيل القصيرة بين عمليات شحن البطاريات تمثل إحدى نقاط المعاناة الرئيسة لدى المستهلكين من هذا النوع من الأجهزة. لهذا؛ ركزت هواوي على إيجاد حل لهذه المشكلة، فزودت الساعة WATCH GT بنظام تشغيلها الذي طورته داخليًّا: هواوي لايت أو إس، وصممتها ببنية تعتمد على رقاقتين لتزيد عمر البطارية وتمكنها من العمل لمدة طويلة قبل شحنها مرة أخرى. وهكذا أصبح بإمكان المستخدم التمتع بوظائف الساعة الكاملة لمدة تصل إلى أسبوعين بين عملية شحن وأخرى تحت ظروف الاستخدام اليومية المعتادة مع تشغيل ميزة قياس معدل ضربات القلب، وتنشيط وظيفة مراقبة النوم ليلًا، وممارسة 90 دقيقة من التمارين أسبوعيًّا، وتشغيل التنبيهات. ووجدت دراسة أجريت في وقت سابق من هذا العام أن 81% من المستهلكين يشترون ساعة WATCH GT بسبب عمر بطاريتها الطويل الأعلى في فئتها.

وسجلت شركة هواوي ترتيباً عالياً على مؤشر 2018 EU Industrial R&D Investment Scoreboard نتيجة التزامها العميق بالأبحاث والتطوير؛ حيث حلت في المرتبة الخامسة بين قائمة المستثمرين العالميين على مستوى الأبحاث والتطوير. وكانت الشركة الصينية الوحيدة التي جاءت ضمن المراكز العشرة الأولى، وينبع ذلك من التزامها الراسخ بتطوير المنتجات المعتمدة على التقنيات المبتكرة كي توفر حلولًا ذكية للتحديات التي يواجهها المستهلكون لتصبح سريعًا من أكثر المنتجات شعبية في العالم.

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