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ترامب يوجه نصيحة للدول المستوردة للنفط الخليجي

الثلاثاء 25 يونيو 2019 02:20 م بتوقيت مسقط

ترامب يوجه نصيحة للدول المستوردة للنفط الخليجي

واشنطن - الوكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدول التي تستورد النفط من منطقة الخليج، كالصين واليابان، إن عليها حماية شحنات النفط التي تشتريها من دول المنطقة، مضيفا أن للولايات المتحدة مصالح استراتيجية محدودة في المنطقة.

وأضاف ترامب عبر تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن الأهداف الأمريكية فيما يخص إيران تتلخص في "منعها من حيازة أسلحة نووية ومنعها من تبني الإرهاب".

وأضاف أنه فيما يخص تهديدات إيران بإغلاق الممرات البحرية المستخدمة لنقل نسبة كبيرة من صادرات النفط من الخليج، فإن الولايات المتحدة لا تبالي بذلك الأمر.

وقال إن الولايات المتحدة أصبحت الآن أكبر بلد منتج للنفط في العالم، ولذلك فهي لم تعد بحاجة إلى نفط منطقة الشرق الأوسط، مضيفا "لاحاجة لنا حتى أن نكون هناك".

ومضى للقول إنه لا ينبغي التعويل على القوات المسلحة الأمريكية لضمان حرية الملاحة في المياه المحاذية للسواحل الإيرانية.

وتساءل "لماذا نحمي الممرات البحرية نيابة عن الدول الأخرى لسنوات عدة دون مقابل؟ على هذه الدول حماية سفنها في هذه المنطقة الخطرة".

أما فيما يتعلق بإيران، قال ترامب إن مطلبه الوحيد يتمثل في أن تتوقف طهران عن السعي لحيازة أسلحة نووية وأن تتخلى عما تصفه واشنطن بـ"دعم مجموعات إرهابية".

وغرد قائلا "إن المطالب الأمريكية من إيران بسيطة جدا".

من جانبها، تصر إيران على أنها لا تمتلك برنامجا لتطوير الأسلحة النووية، وأنها وقعت على الاتفاق السداسي عام 2015 الذي ينص على أن نشاطاتها النووية مكرسة للأغراض المدنية فقط.، وكان ترامب قد تخلى عن ذلك الاتفاق في عام 2017.

وتأتي تعليقات ترامب في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، ففي يوم الجمعة الماضي قال ترامب إنه أوقف غارات جوية كانت القوات الأمريكية توشك أن تشنها على منشآت إيرانية للرد على استهداف إيران لطائرة عسكرية أمريكية مسيرة في الأسبوع الماضي.

وفي وقت سابق وقعت هجمات غامضة على عدد من ناقلات النفط في المنطقة اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عنها، الأمر الذي نفاه الإيرانيون.

 

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