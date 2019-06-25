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الرئيس الإيراني: البيت الأبيض "متخلف عقليا"

الثلاثاء 25 يونيو 2019 11:53 ص بتوقيت مسقط

الرئيس الإيراني: البيت الأبيض "متخلف عقليا"

 

 

طهران - الوكالات

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن العقوبات الأمريكية على طهران تنم عن يأس الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد روحاني، خلال كلمة له اليوم الثلاثاء، نقلها التلفزيون الإيراني، أن "البيت الأبيض يعاني من عطب فكري، لأنه يواجه في كل يوم مشكلة"، لافتا إلى أن إيران تتحلى بالصبر الاستراتيجي، لكنها لا تخشى شيئا.

وأضاف: العقوبات الأمريكية ستفشل والبيت الأبيض "متخلف عقليا"، مؤكدا أن "العقوبات على المرشد الإيراني علي خامنئي غير مجدية، لأنه لا يملك أرصدة في الخارج.

وأوضح الرئيس الإيراني أن الأمريكيين أثبتوا أنهم كاذبون في زعمهم ويريدون التفاوض.

وبشأن الطائرة الأمريكية المسيرة، قال روحاني إن الرد الإيراني على خرق الطائرة الأمريكية جرى خلال دقائق وتمت إصابتها بمنظومة محلية الصنع.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أمرا تنفيذيا يفرض عقوبات مشددة على إيران.

 

وأوضح ترامب أن العقوبات تأتي ردا على إسقاط إيران طائرة مسيرة. وقال إن العقوبات ستستهدف المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، مضيفا أنه لا يسعى للدخول في صراع مع إيران وإنه يود التوصل إلى اتفاق معها.

من جانبه، قال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة ماجد تاخت رافانشي، إن العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على طهران "لا تظهر الاحترام للقانون الدولي"، مشددا على أنه لا فرصة للحوار بين الولايات المتحدة وإيران، طالما بقي التهديد بالعقوبات قائما.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية،  عباس موسوي، أن قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات ضد قادة إيران وكبار المسؤولين الآخرين، سيغلق إلى الأبد مسار الدبلوماسية بين طهران وواشنطن.

 

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