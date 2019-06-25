مَوعِدٌ مَع لَا شَيء



سليمان محمد تهراست | المغرب

فِي هَذَا اَللّيلِ

اَلْمُتّسِعِ لِلْوحِدِينْ

أُقلِبُ أَحْرُفَ اَلصّمتِ

اَلصّادُ صَياد

اَلمِيمُ بيتٌ مَسكُون بِالأَشْباحْ

اَلتّاءُ قلْبُ امْرأةٍ مَكسُور اَلْجَناحْ

فِي هَذَا اَللّيلِ

اَلقَلبُ مُمتَلئٌ بمَا لَسْتُ أعْرِف رُبمَا أنَا فَارِغٌ أَوْ رُبمَا أنَا

المُسَافِر خَارِجَ نَفْسِي مَن يَدْرِي؟

فِي هَذَا اَللّيل

حِينَ أنْتظِرُ اَلزّيَارَةَ أغْلِقُ اَلنّوافِذَ خَوْفًا مِنْ غِوايَةِ اَلحُزنِ

أُغلِقُ كُتُبَ اَلمَوتَى وَأنْسَى لأِتَذكّرَ أنّنِي أنْسَى مَا لَا يُنسَى

فِي هَذا اَللّيلِ

أعِدّ اَلأَرضَ بِمَا أبْقَى اَلكَسلُ مِني

أُتَمتِمُ (بِأشياء مُعقدة بطرِيقةٍ سَهلة)

علَى عجَلٍ أطْردُ صَوتِي خَارجًا مِثل لِص الكَلمَةِ

أَنَا لَا أُرِيدُ أحَدًا يَكفِي هَذا اَلصّدَى اَلْمَازُوشِي يَمْلأُ اَلْمَسافَة

واَلزّمنْ يَكفِي هَذَا اَلتّوحُد اَلشّهِي اَلْخَفِيف

يَقفِزُ كَعنزَةٍ شَارِدَة يَكفِي هَذَا اَلشّقاءُ اَلنّاعِمُ

يُغربِلُ اَلرّوحَ مِنْ مَرارَةِ اَلانتِظَار اَلْمُر

فِي هَذَا اَللّيل

أُطيلُ اَلتّفرُس فِي وَجهِي اَلسّافِر

اَلْمُنعكِس عَلَى جِدارْ كَيفَ يَتَسلقُ سُلمَ اَلْعُمرْ

وَحينَ أتأملُ مَتاعِي التّافهْ

أتذَكرُ الّذينَ يَرحَلونَ إلَى اَلشّارِع لِيَمضَغُوا اَلرّيحْ

فِي هَذَا اللّيل:

لَمْ يَأت أَحَد لِزيَارتِي فَقط صَوتِي مُنتظِر خَلفَ البَاب وَعَنكبُوت الحُزنِ يَصطَادُ الفَراغَ اَلمُقيمَ دَاخِلِي أَنَا أَصْلًا لَا أُرِيدُ أحَدًا فَقدْ تَعبتُ مِنْ نفْسِي