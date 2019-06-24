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بالفيديو.. "الرجل الأصلع" يربك ضباط الجوازات

الإثنين 24 يونيو 2019 08:24 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. "الرجل الأصلع" يربك ضباط الجوازات

 

 

ترجمة- رنا عبد الحكيم

كانت عملية التقدم بطلب للحصول على جواز سفر أو تجديده تستغرق وقتا طويلا، الآن مع وجود إجراءات حديثة يمكن للمرء الحصول على جواز سفر جديد في غضون ساعتين وذلك في معظم الدول.

ومن المفضل الذهاب باكرا لأن قائمة الانتظار طويلة للغاية بالإضافة إلى ارتداء ملابس مناسبة لالتقاط الصور. ولكن هناك رجل ماليزي واجه مشكلة من نوع أخر؛ ألا وهي رأسه الأصلع. فقد واجه مشكلة عندما أراد التقاط صورة جواز سفره لأن رأسه كان عاكسا للغاية مما تسبب في التقاط صورة لا تناسب جودتها معايير صورة الجواز المطلوبة.

ولحسن الحظ تعامل ضباط الجوازات بمهنية كبيرة، فحمل ضابطان نوعا من الألواح السوداء فوق رأس الرجل لتقليل الوهج ومنع رأسه من عكس الضوء أعلاه.

وقام أحد الأشخاص بتسجيل فيديو لهذا الموقف وسرعان ما انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي. وبدأ رواد مواقع التواصل في مدح ضباط دائرة الهجرة في ماليزيا على حسن تعاملهم مع الموقف والمهنية التي يتمتعون بها.

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