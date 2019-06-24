"تطواف في عالم الطفولة" و"أحلام سمكة الزينة".. جديد إصدارات "الغشام"

الرؤية – العمانية

صدر حديثا عن مؤسسة بيت الغشام للصحافة والنشر والإعلان كتابان جديدان أحدهما في مجال الدراسات ويحمل عنوان "مقالات تربوية: تطواف في عالم الطفولة" للدكتور عامر بن محمد العيسري، فيما جاء الثاني في مجال النصوص الإبداعية ويحمل عنوان "أحلام سمكة الزينة" للكاتبة زوينة سالم.

يتناول الدكتور عامر بن محمد العيسري في كتابه "مقالات تربوية: تطواف في عالم الطفولة" جملة من القضايا المتعلقة بالطفل وتنشئته معرفيا وأخلاقيا وذوقيا وسلوكيا وغير ذلك مما يشغل بال المؤسسات التعليمية والتربويين والوالدين أيضا.

ويقول العيسري إن الحديث عن عالم الطفـولة وسبر أعماقه يشغل اهتمام جميع الفئات المسؤولة بالمجتمع، فالبناء الإنساني للمجتمعات لا يقتصر على الأسرة والمجتمع فحسب، فلا يختلف اثنان على أن مرحلة الطفولة المبكرة من المراحل الأكثر أهمية في بناء الإنسان حيث تعمل على تشكيل الملامح الأساسية لشخصية الفرد مستقبلا، متأثرا بنوع التنشئة والرعاية التي يلاقيها في مراحل نموه المتلاحقة فكرا ووجدانا وسلوكا ولغة. كما أنّها الركيزة الأساسية التي تعتمد عليه إنتاجيته وعطاؤه المستقبلي فهي مرحلة يكون الطفل فيها غضا من النواحي الجسمية والعقلية والنفسية شديد القابلية للتأثير والتأثر. ولذلك كان الاهتمام بالطفل وتنميته من أهم وأبرز الأمور المعنّي بها على جميع المستويات اجتماعياً، تربوياً، سلوكياً ونفسياً".

والكتاب يقع في 211 صفحة من القطع الصغير، ويضم بين دفيته مجموعة من المقالات التربوية الهادفة التي تبحر في عالم الطفولة من خلال استخلاص أفكار وطروحات مقدمة في العديد من المصادر المتخصصة في شأن الطفولة وتربيتها ورعايتها، بأسلوب واضح ومبسط مع تناول الدراسات والأدلة الداعمة لها ليستفيد منها المتخصص وغير المتخصص من أجل الوصول إلى طفولة فاعلة تسهم في صناعة مستقبل المجتمعات والأمم.

ونطالع في الإصدارة أيضا العديد من العناوين بالغة الأهمية مثل: "أهمية مرحلة الطفولة المبكرة" و"التعليم في الطفولة المبكرة : ضرورة أم ترف" و"التنمية اللغوية في عالم الطفولة" و"نظريات اكتساب اللغة" و"المهارات اللغوية لدى طفل الروضة" و"تعليم القراءة للأطفال" و "الصُّور كوسيلة لتنمية اللغة عند الطفل" و"دراسات أجنبية في التنمية اللغوية للأطفال" و"دراسات في مجال الطفولة المبكرة بسلطنة عمان" و"تنمية التذوق الأدبي لدى الأطفال الصغار" و"التنمية الأدبية لدى الأطفال الصغار" و"أدب الطفل: مفهومه وأهميته" و"أدب الطفل: وظيفته ووسائل تشجيعه" و"أدب الطفل: تطوره عالميا وعربيا" و"أدب الطفل: أشكاله وفنونه" و"النهج الشمولي التكاملي لرعاية الأطفال" و"ثقافة الأطفال: الأهمية والمضامين والأدوار" و"ثقافة الطفل والتربية والتعليم" و"مؤسسات تعليم الطفولة المبكرة بين الانتشار والتشتت" و"خارطة الطريق لمناهج الطفولة المبكرة" و"صحافة الأطفال إلى أين؟" و"أطفالنا والإعلام الجديد" و"تأثير الإعلام والانترنت على الطفل".

أما كتاب "أحلام سمكة الزينة" لزوينة سالم فيشتمل على العشرات من النصوص القصيرة المكثفة في فكرتها ولغتها التي تقترب كثيرا من أفق الشعر، لاسيما قصيدة الومضة. كما أنّها تنطوي على ملمح سردي عميق تقترب في أحيان كثير من القصص القصيرة جدا. وفي سعيها لكسر الحواجز بين الأجناس الأدبية المتعارف عليها، عمدت الكاتبة لتوظيف ما تستطيع من فنون الإبداع وتسخيرها للغايات الجمالية التي ينشدها النص في نزوعه المتمرد على الترويض والتصنيف وكذلك على كثير من الأعراف والتقاليد البائدة، التي لا ترى في الأنثى أكثر من سمكة للزينة.

الكتاب يبوح بكثير من هواجس الأنثى وهمومها، وهو يحمل اسم نص طويل يتضمن ثماني فقرات. وقد ذيلت الكاتبة النص بهامش وصفته بأنّه "غير مهم" لستيفن هوكينج، يقول فيه: "قبل بضع سنوات، منع مجلس مدينة مونزا الإيطالية، الاحتفاظ بالسمك الذهبي في أطباق منحنية. إذ إنّه من القسوة الاحتفاظ بأسماك في إناء مع جوانب منحنية، لأن النظر إلى الأسماك سيكون له رؤية مشوهة للواقع. لكن كيف نعرف أننا لدينا الصورة الحقيقية وغير المشوهة عن الواقع؟ أليس من الممكن أن نكون نحن أيضًا في حوض أسماك كبير ورؤيتنا مشوهة، بواسطة عدسة هائلة"؟

تقول الكاتبة في النص الذي يحمل عنوان الغلاف:

يشاهدون عريها الفاتن

ولا يشاهدون دمامة الحواجز الزجاجية.

يشاهدون عالمها الجميل

ولا يشاهدون قوانين الأشياء المشوهة.

حتى لا تشاهد فضولهم الفارغ

فقأت عينيها.