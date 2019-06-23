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غلام علي رشيد: إذا اندلع الصراع لن تتمكن أي دولة من التحكم في نطاقه وتوقيته

هجوم أمريكي إلكتروني على نظم تسليح إيرانية.. وطهران تحذر من "حرب تشمل أنحاء الخليج"

الأحد 23 يونيو 2019 08:38 م بتوقيت مسقط

هجوم أمريكي إلكتروني على نظم تسليح إيرانية.. وطهران تحذر من "حرب تشمل أنحاء الخليج"

 

عواصم - الوكالات

نفذت الولايات المتحدة هجوما إلكترونيا استهدف نظم تسليح إيرانية، بعد تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرار شن ضربات جوية على مواقع إيرانية، بحسب تقارير إعلامية أمريكية. وأدى الهجوم الإلكتروني إلى تعطيل نظم لتوجيه وإطلاق الصواريخ، وفقا لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

ويأتي ذلك في إطار التصعيد الأمريكي ردا على إسقاط طهران طائرة تجسس أمريكية بدون طيار قبل أيام قليلة، وفقا لنيويورك تايمز. وحتى الآن لم يؤكد أي مصدر مستقل تعرض نظم التسليح الإيرانية لأعطال نتيجة الهجوم الإلكتروني.

وفي المقابل، قال مسؤول عسكري إيراني كبير أمس إن أي صراع في منطقة الخليج قد يخرج عن السيطرة ويهدد حياة الجنود الأمريكيين، وذلك بعدما قال ترامب إنه قد يفرض مزيدا من العقوبات على الجمهورية الإسلامية. وبينما لوح بفرض مزيد من العقوبات على إيران، أوضح ترامب أنه يرغب في إبرام اتفاق لدعم اقتصادها وذلك في خطوة تهدف على ما يبدو لتخفيف التوتر عقب إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة.

وقال ترامب إنه تراجع عن ضربة عسكرية ردا على إسقاط الطائرة لأنها ربما كانت ستسفر عن مقتل 150 شخصا.  وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون خلال زيارة لإسرائيل "يجب ألا تخطئ إيران أو أي عدو آخر في تفسير حكمة وتعقل الولايات المتحدة على أنه ضعف".

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية عن الميجر جنرال غلام علي رشيد قوله "إذا اندلع صراع في المنطقة فلن تتمكن أي دولة من التحكم في نطاقه وتوقيته. على الحكومة الأمريكية التصرف بمسؤولية لحماية أرواح القوات الأمريكية بتفادي سوء التصرف في المنطقة".

وفرضت إدارة ترامب عقوبات على إيران، وصفها الرئيس الأمريكي بأنها "ضخمة". وقال ترامب: "العقوبات ضرورية للحد من قدرة إيران على تطوير أسلحة نووية"، موضحا أن الضغط الاقتصادي سوف يستمر ما لم تغير إيران مسارها الحالي.

 

وأبدت إسرائيل حليفة الولايات المتحدة تفهمها لموقف ترامب بالنظر إلى حملة الضغط الدبلوماسي التي يشنها على طهران.  وقال وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي تساحي هنجبي لراديو إسرائيل ”مع كل الاحترام لحقيقة أن (القرار) أنقذ 150 إيرانيا من مصير قاس.. الأمر الحقيقي المهم هو أن السياسة الأمريكية التي تخدم مصالح العالم ومصالح إسرائيل هي منع إيران من الحصول على أسلحة نووية“.

 

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إنه لا يمكن احتواء التوتر في منطقة الخليج إلا سياسيا وإن الأولوية ينبغي أن تكون للحوار ووقف التصعيد.  وقال قرقاش على تويتر "لا يمكن معالجة التوترات في الخليج إلا سياسيا. الأزمة التي تتشكل منذ فترة طويلة تحتاج لاهتمام جماعي لوقف التصعيد أولا وللتوصل لحلول سياسية عبر الحوار والمفاوضات".

وقال مسعود بزشكيان نائب رئيس البرلمان في بداية الجلسة التي بثتها الإذاعة الرسمية على الهواء "أمريكا هي الإرهابية الحقيقية في العالم من خلال نشر الفوضى في الدول وتزويد جماعات إرهابية بأسلحة متطورة بما يتسبب في انعدام الأمن وما زالت تقول ’تعالوا لنتفاوض. وهتف كثير من النواب بعد ذلك ”الموت لأمريكا".

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