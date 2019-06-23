"هواوي" تعزز ترتيبها في قائمة "براندز" لأقوى العلامات التجارية

مسقط – الرؤية

عززت هواوي ترتيبها في قائمة براندز لأكثر 100 علامة تجارية عالمية قيمة، بحسب معهد كانتار، ذراع مجموعة دبليو بي بي المتخصص بدراسات السوق. وحلت هواوي في المرتبة السابعة والأربعين (متقدمة مرتبة واحدة عن قائمة العام الماضي) نتيجة لزيادة قيمة علامتها التجارية بنسبة 8%. وهو العام الرابع على التوالي الذي تحافظ فيه هواوي على تصنيفها ضمن أفضل 50 شركة في العالم.

ولعبت الابتكارات الرائدة للشركة، مثل نظام الكاميرا المتقدم للهاتف الذكي Huawei P30، والابتكارات التقنية الفريدة في الهاتف الذكي Huawei Mate X (الذي يمتاز بقدرات اتصال متطورة بشبكة الجيل الخامس مع تصميم جديد قابل للطي)، دوراً كبيراً في اكتساب استحسان وسائل الإعلام والمستهلكين، وأهلت منتجاتها للفوز بجوائز أكثر من أن تعد أو تحصى ما انعكس إيجابياً في المحصلة على مستوى المبيعات الإجمالية.

وكشفت مؤسسة آي دي سي المتخصصة بدراسة العلامات التجارية للهواتف الذكية وأدائها في الأسواق العالمية والمحلية في تقريرها، عن ارتفاع معدل نمو مبيعات هواوي السنوية بنسبة 50%. ويبرز ذلك تركيز هواوي على تعزيز مكانتها في سوق الهواتف الذكية ويرسخ تربعها في المركز الثاني عالمياً من حيث مستوى المبيعات. ووفقاً لنفس التقرير، حققت هواوي حصة سوقية عالمية بنسبة 19%، لتكون شركة إنتاج الهواتف الذكية الوحيدة في قمة الترتيب التي تمكنت من زيادة حجم مبيعاتها خلال الربع الأول من العام 2019.