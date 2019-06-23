أنعم بمن حاز العلا بعلومه



حمد الرواحي | أمريكا

الشــــوق أتعب خــافقي وكــياني

والـــــقلب يـخفق دائـــم التـــحنان

//

ذكر الأحـــبة في فـــؤادي راسخ

والأهـــل لا أنــــسى مـع الجيران

//

وجميع مــن عــاش الفؤاد بقربهم

في قــريتي هــي خـــــيرة البـلدان

//

أهــــل وخــلان وصــحبة مــاجد

وأمـــاكـــن اللــــقيا مـــع الأقـران

//

في كل يــوم مــوطني في خافقي

يشــــدوه قــلبي أعــذب الألـحــان

//

أهـدي الســـلام إلى جميع أقاربي

وأحـــــبتي فــي الـــدار والخـلان

//

أرض (المـزارع) مرتع لشبابنا

وحـــدائق الأشـــجار والـريحان

//

أرض سقتنا فضــائلا مـن خيرها

قـــد عــاش فيـها قبــــلنا الأبوان

//

وبفكر ســلطان البــــلاد وســعيه

نـــحو التـــقدم نهـــضة لــــعمان

//

قـــد وجـــه التــعليم أول خـــطوة

وبــــقـــولـــه نــهتم بــــالإنــسان

//

فهو الـــرصيد لكل قـــطر نـاجح

متســــــلح بالــــعلم والـعرفــــان

//

أعطى الـــرعية سـؤلها من عدله

مـــلك عــــليها بالــــرعــية حـان

//

وأنـار للشـــــعب الأبي طــــريقه

فـــي كل زاويــــة وكــــل مـكان

//

فــإذا دعــوا وتضرعوا لم يسألوا

إلا إدامـــــة عـــز ذا الســــلطان

//

من أرض أمريكا أبث قـصائدي

والقلب منــفطر عــلى الأوطــان

//

من { نورمن } أهدي تحية طالب

مــــــحفوفة بالـــورد والـــريحان

//

وجمـــــيع إخــواني هنا يــهدوكم

عــطر الفــــراق بـــغالي الأثمان

//

والشكر مــوصـول إلى ســفرائنا

نـعم الـــرجــال وخــيرة الشـــبان

//

في الملــحقية قائــمون بدورهـــم

في خـــدمة الطــــلاب كـل أوان

//

يبنون للأوطــــان مـــجدا عــاليا

وكفاحــــهم في هـــمة وتفـانــي

//

{وبراشد} صرح العلوم ومن بها

بــــــإدارة هـــــم خــــيرة الشبان

//

ومــــــعلم نــهل العــلوم بفــكره

يســـقيه للــطلاب والــــــخلان

//

أنــــعم بهم نــشر العلوم شعارهم

يــــتسابــــــــقون بــــهمة وتفان

//

أنعم بمن حـــــاز الــــعلا بعلومه

مـــــتزينا بــــــــالعقل والإيــمان

//

وأخص بالشكر الجزيل أبي الذي

من طيب أخــلاق الـرجال سقاني

//

ســهر الليالي كي أكــون مــكرما

بالــــعلم والأخــــــــلاق والإيمان

//

كفى ووفى في المـــحاسن كـــلها

فـــــهو الضــياء لنا بكل مـــــكان

//

وإليك { أمـــي } تحية من خافقي

أنت التفــــــاؤل لي وأنـت جناني

//

أدعو الإلــه بطول عمر زاخــــر

وسعادة في قـــــــــادم الأزمـــان

//

فرضـــاك يـــا أمي ينير طـريقنا

وأحـــــس بالتــــــحنان كـل أوان

//

ثم الصلاة على الـــرسول محمد

مــــن خصه الرحــــمن بالقرآن



