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أنعم بمن حاز العلا بعلومه

الأحد 23 يونيو 2019 09:14 ص بتوقيت مسقط

أنعم بمن حاز العلا بعلومه


حمد الرواحي | أمريكا

الشــــوق أتعب خــافقي وكــياني
والـــــقلب يـخفق دائـــم التـــحنان
//
ذكر الأحـــبة في فـــؤادي راسخ
والأهـــل لا أنــــسى مـع الجيران
//
وجميع مــن عــاش الفؤاد بقربهم
في قــريتي هــي خـــــيرة البـلدان
//
أهــــل وخــلان وصــحبة مــاجد
وأمـــاكـــن اللــــقيا مـــع الأقـران
//
في كل يــوم مــوطني في خافقي
يشــــدوه قــلبي أعــذب الألـحــان
//
أهـدي الســـلام إلى جميع أقاربي
وأحـــــبتي فــي الـــدار والخـلان
//
أرض (المـزارع) مرتع لشبابنا
وحـــدائق الأشـــجار والـريحان
//
أرض سقتنا فضــائلا مـن خيرها
قـــد عــاش فيـها قبــــلنا الأبوان
//
وبفكر ســلطان البــــلاد وســعيه
نـــحو التـــقدم نهـــضة لــــعمان
//
قـــد وجـــه التــعليم أول خـــطوة
وبــــقـــولـــه نــهتم بــــالإنــسان
//
فهو الـــرصيد لكل قـــطر نـاجح
متســــــلح بالــــعلم والـعرفــــان
//
أعطى الـــرعية سـؤلها من عدله
مـــلك عــــليها بالــــرعــية حـان
//
وأنـار للشـــــعب الأبي طــــريقه
فـــي كل زاويــــة وكــــل مـكان
//
فــإذا دعــوا وتضرعوا لم يسألوا
إلا إدامـــــة عـــز ذا الســــلطان
//
من أرض أمريكا  أبث قـصائدي
والقلب منــفطر عــلى الأوطــان
//
من { نورمن } أهدي تحية طالب  
مــــــحفوفة بالـــورد والـــريحان
//
وجمـــــيع إخــواني هنا يــهدوكم
عــطر الفــــراق بـــغالي الأثمان
//
والشكر مــوصـول إلى ســفرائنا
نـعم الـــرجــال وخــيرة الشـــبان  
//                                             
في الملــحقية قائــمون بدورهـــم                    
في خـــدمة الطــــلاب كـل أوان  
//                                      
يبنون للأوطــــان مـــجدا عــاليا
وكفاحــــهم في هـــمة وتفـانــي
//
{وبراشد} صرح العلوم ومن بها
بــــــإدارة هـــــم خــــيرة الشبان
//
ومــــــعلم نــهل العــلوم بفــكره
يســـقيه للــطلاب والــــــخلان
//
أنــــعم بهم نــشر العلوم شعارهم
يــــتسابــــــــقون بــــهمة وتفان
//
أنعم بمن حـــــاز الــــعلا بعلومه
مـــــتزينا بــــــــالعقل والإيــمان
//
وأخص بالشكر الجزيل أبي الذي
من طيب أخــلاق الـرجال سقاني
//
ســهر الليالي كي أكــون مــكرما
بالــــعلم والأخــــــــلاق والإيمان
//
كفى ووفى في المـــحاسن كـــلها
فـــــهو الضــياء لنا بكل مـــــكان
//
وإليك { أمـــي } تحية من خافقي
أنت التفــــــاؤل لي وأنـت جناني
//
أدعو الإلــه بطول عمر زاخــــر
وسعادة في قـــــــــادم الأزمـــان
//
فرضـــاك يـــا أمي ينير طـريقنا
وأحـــــس بالتــــــحنان كـل أوان
//
ثم الصلاة على الـــرسول محمد
مــــن خصه الرحــــمن بالقرآن

 

 

 

 

 


            

 

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