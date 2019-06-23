إيران تحتج لدى الإمارات على انطلاق الطائرة الأمريكية من أراضيها

عواصم - الوكالات

ذكرت وكالة أنباء فارس أنّ وزارة الخارجية الإيرانية استدعت الممثل الدبلوماسي للإمارات للاحتجاج على السماح بانطلاق الطائرة الأمريكية المسيرة، التي أسقطتها طهران من قاعدة عسكرية أمريكية على الأراضي الإماراتية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيفرض عقوبات إضافية على إيران في مسعى لمنعها من امتلاك أسلحة نووية، مضيفا أنّ العمل العسكري لا يزال مطروحا. وأدلى ترامب بالتصريحات لصحفيين في البيت الأبيض بعدما ألغى يوم الجمعة ضربة عسكرية ضد إيران كانت تستهدف الرد على إسقاطها طائرة عسكرية أمريكية مسيرة.

وقال ترامب إنّه لا يريد الحرب مع إيران لكنّه حذّر من أنّها ستواجه "المحو" لو اندلع صراع بين البلدين. وأضاف ترامب في مقابلة مع شبكة إن بي سي الأمريكية إنّ الولايات المتحدة مستعدة لإجراء مباحثات غير أنّها لن تسمح لإيران بتطوير أسلحة نووية. ولا أسعى لحرب إن وقعت ستكون محوا لم تروه من قبل أبدا. غير أنني لا أسعى إلى فعل ذلك.

ونشر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خريطة على تويتر مزودة بإحداثيات مفصلة قال إنّها تظهر الطائرة الأمريكية المسيرة التي أسقطتها إيران وهي تحلق فوق المياه الإقليمية للجمهورية الإسلامية. وتعرض الخريطة مربعين صفراوين على مسار رحلة الطائرة يشيران، وفقا للخريطة، إلى تحذيرات لاسلكية إيرانية أرسلت لها. وكتب ظريف يقول "لا مجال للشك بشأن موقع الطائرة عندما أسقطت".

وعلى جانب آخر، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنّ على المجتمع الدولي أنّ يسعى للتوصل إلى حل سياسي لأزمة إيران بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنّه ألغى ضربة عسكرية ردا على إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة. وأضافت ميركل خلال تجمع سنوي للكنائس البروتستانتية أن قضية إيران ستخضع للنقاش خلال قمة مجموعة العشرين التي تبدأ هذا الأسبوع في اليابان وإن كان ذلك على مستوى المحادثات الثنائية. وقالت "ينبغي أن يكون هناك حل سياسي (بشأن إيران) وهذا ما نعمل عليه".

ودمر صاروخ إيراني طائرة استطلاع أمريكية من طراز جلوبال هوك يوم الخميس. وقالت طهران إن إسقاط الطائرة المسيرة تم داخل أراضيها في حين قالت واشنطن إنه وقع في المجال الجوي الدولي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تراجع عن ضربة عسكرية ردا على إسقاط إيران للطائرة الأمريكية المسيرة وذلك لأنها ربما كانت ستسفر عن مقتل 150 شخصا وألمح إلى أنه مستعد لإجراء محادثات مع طهران.

وتصاعدت المخاوف من مواجهة بين إيران والولايات المتحدة لكن ترامب قال إن ليس لديه أي ميل للدخول في حرب مع إيران. وتقول طهران بدورها إنّها لا تريد حربا لكنها حذرت من رد "ساحق" إذا تعرضت لهجوم.