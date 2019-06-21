اعتماد أعلى درجة حرارة في الخليج بـ 54 درجة مئوية

الكويت – الوكالات

دخلت الكويت رسميا قائمة أعلى درجات الحرارة القياسية في العالم، وذلك بحسب لجنة خبراء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

ونقلت وكالة "كونا" الكويتية عن مراقب المناخ في إدارة الأرصاد الجوية في الإدارة العامة للطيران المدني، حسن دشتي، القول إن اللجنة اعتمدت في اجتماعها قرارا رسميا يفيد بأن أعلى درجة حرارة سجلت كانت في محطة "مطربة"، شمال غرب البلاد، وبلغت 9. 53 درجة مئوية في 21 يوليو 2016.

​وذكر دشتي إنه تم اعتماد درجة الحرارة هذه بناء على قرار لجنة "التحقق لنتائج ظواهر الطقس القاسية"، التي شكلتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من 18 خبيرا دوليا ومن ضمنها الكويت.

وأضاف دشتي أن "هذه الدرجة هي الأعلى في قارة آسيا على الإطلاق، والثالثة عالميا بعد منطقة صحراء وادي الموت شرق كاليفورنيا الأمريكية التي جاءت في المرتبة الأولى في ترتيب درجات الحرارة الأعلى مسجلة 56.7 درجة العام 1913، فيما جاءت صحراء ولاية قبلي التونسية ثانية بـ 55 درجة مئوية العام 1931".

وكانت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة قد ذكرت في تغريدة عبر حسابها الإلكتروني أن "درجات الحرارة وصلت حتى 54 درجة في الكويت، وباكستان".