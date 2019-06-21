مسؤول إيراني ينفي تلقى طهران رسالة من ترامب عبر السلطنة

عواصم - الوكالات

نفى مصدر في مجلس الأمن الإيراني تلقي طهران رسالة من واشنطن عبر مسقط، تدعو فيها لبحث تبعات إسقاط الحرس الثوري الإيراني طائرة أمريكية مسيرة.

جاء هذا النفي بعد أن نقلت وكالة "رويترز" في وقت سابق اليوم عن مسؤولين إيرانيين اثنين قولهما، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أرسل رسالة عبر السلطنة إلى طهران ليلة أمس الخميس حذر فيها من هجوم مرتقب على إيران، وجاء فيها أيضا: "نحن لا نريد الحرب، بل نريد المحادثات"، كما منح الإيرانيين مهلة للرد على رسالته.

وذكرت وكالة "رويترز" أن المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، قد رفض دعوة ترامب لإطلاق مفاوضات على خلفية التصعيد الأخير بين البلدين.

من جهتها، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير السويسري لدى طهران اليوم، وسلمته مذكرة احتجاج على انتهاك الطائرة الأمريكية الأجواء الإيرانية، وحملته رسالة إلى واشنطن.