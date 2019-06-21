المصادقة على منع صفقات الأسلحة الأمريكية مع السعودية والإمارات

واشنطن - الوكالات

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على عدد من القرارات التي تمنع بيع الأسلحة للسعودية والإمارات وبعض الدول الأخرى.

وتمت المصادقة على قرارين بهذا الصدد بـ 53 صوتا مقابل 45، وفي التصويت الثالث صادق المجلس على 20 قرارا آخر متعلقا بهذا الموضوع بـ 51 صوتا مقابل 45.

وقال مؤيدو القرارات، الذين يقودهم الديمقراطي روبرت مينينديز والجمهوري ليندسي غراهام، إن مجلس الشيوخ يبعث برسالة إلى السعودية مفادها أن الولايات المتحدة ممتعضة إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة، بما في ذلك جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.

وأعرب عدد من أعضاء المجلس عن قلقهم إزاء دور السعودية والإمارات في اليمن.

وقال ليندسي غراهام: "لا يمكن أن تكون لكم شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة وأنتم تتصرفون بطريقة عدم الاحترام لكرامة الإنسان وأعراف القانون الدولي".

من جهته، أشار زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إلى أن هذا هو "أسوأ توقيت" لإرسال مثل هذه الرسائل نظرا للتوترات مع إيران.

ومن المتوقع أن يستخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حق الفيتو ضد القرارات التي صادق عليها مجلس الشيوخ. وسيحتاج الكونغرس إلى ثلثي الأصوات في كل من مجلسيه لتجاوز فيتو الرئيس.