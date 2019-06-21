الجمعة, 21 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
36 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

المصادقة على منع صفقات الأسلحة الأمريكية مع السعودية والإمارات

الجمعة 21 يونيو 2019 12:46 ص بتوقيت مسقط

المصادقة على منع صفقات الأسلحة الأمريكية مع السعودية والإمارات

 

واشنطن - الوكالات

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على عدد من القرارات التي تمنع بيع الأسلحة للسعودية والإمارات وبعض الدول الأخرى.

وتمت المصادقة على قرارين بهذا الصدد بـ 53 صوتا مقابل 45، وفي التصويت الثالث صادق المجلس على 20 قرارا آخر متعلقا بهذا الموضوع بـ 51 صوتا مقابل 45.

وقال مؤيدو القرارات، الذين يقودهم الديمقراطي روبرت مينينديز والجمهوري ليندسي غراهام، إن مجلس الشيوخ يبعث برسالة إلى السعودية مفادها أن الولايات المتحدة ممتعضة إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة، بما في ذلك جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.

وأعرب عدد من أعضاء المجلس عن قلقهم إزاء دور السعودية والإمارات في اليمن.

وقال ليندسي غراهام: "لا يمكن أن تكون لكم شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة وأنتم تتصرفون بطريقة عدم الاحترام لكرامة الإنسان وأعراف القانون الدولي".

من جهته، أشار زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إلى أن هذا هو "أسوأ توقيت" لإرسال مثل هذه الرسائل نظرا للتوترات مع إيران.

ومن المتوقع أن يستخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حق الفيتو ضد القرارات التي صادق عليها مجلس الشيوخ. وسيحتاج الكونغرس إلى ثلثي الأصوات في كل من مجلسيه لتجاوز فيتو الرئيس.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

20 مارس 2019

وقف تسليم الأسلحة الإسبانية إلى السعودية والإمارات

المزيد

05 نوفمبر 2018

ترامب يتهم السعودية بإساءة استخدام الأسلحة الأمريكية في اليمن

المزيد

20 مايو 2018

"نيويورك تايمز" تكشف علاقة السعودية والإمارات في فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية

المزيد

06 مايو 2015

فرنسا تسعى لإبرام صفقات بمليارات اليورو مع السعودية "سريعا"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

شاهد.. أول فيديو لاستهداف الطائرة الأمريكية في الأجواء الإيرانية

دولي - أخبار

المصادقة على منع صفقات الأسلحة الأمريكية مع السعودية والإمارات

دولي - أخبار

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 3 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

الشحي يواصل تفقد سير العمل البلدي والمائي في جنوب الباطنة.. ويطلع على المشروعات بالمصنعة وبركاء

المحليات - أخبار

"أسياد" تسجل 14% نموا للأرباح التشغيلية في النصف الأول.. وتوقعات بارتفاعها إلى 23%

الاقتصاد - محلي

الحاتمي: قرارات استثمارية بنصف مليار دولار خلال أسبوعين بفضل مرونة "أسياد"

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خليجكم يغرق أيّها الخليجيون!!

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

لأول مرة.. الأمم المتحدة تكشف المسؤول عن مقتل خاشقجي

دولي - أخبار

تطورات جديدة على الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

مسندم.. بوابة العالم

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

تطور الحالة المدارية في بحر العرب الى إعصار مداري

المحليات - أخبار

اليمن.. الحرب وطول الأمد

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إعلان أسفل الأكثر قراءة