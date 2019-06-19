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السعودية تقرر إيقاف إصدار تأشيرات العمرة

الأربعاء 19 يونيو 2019 02:09 م بتوقيت مسقط

السعودية تقرر إيقاف إصدار تأشيرات العمرة

 

الرياض - الوكالات

أصدرت وزارة الحج والعمرة في السعودية تعليماتها لمؤسسات العمرة بإيقاف إصدار التأشيرات، استعداداً لموسم الحج.

ونبهت الوزارة في تعميم للمؤسسات إلى أنه سيتم إيقاف النظام الآلي للعمرة لإصدار التأشيرات ابتداء من يوم "الاثنين" 14 شوال الجاري، مؤكدة أن آخر يوم للسماح بدخول المعتمرين الصادرة لهم تأشيرات قبل الثلاثاء الموافق 29 شوال، بحسب صحيفة عكاظ السعودية.

وأعربت الوزارة عن أملها من الجميع الالتزام ومراعاة متابعة المعتمرين، القادمين خلال هذه الفترة، وسرعة العمل على مغادرتهم فور انتهاء البرنامج.

 

 

 

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