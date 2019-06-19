بالفيديو .. حادث غريب على متن طائرة

قذف مطب هوائي بمضيفة وحطام عربة مشروباتها إلى السقف أثناء رحلة من كوسوفو إلى سويسرا. من رحلة شركة الخطوط الجوية ALK من بريشتينا إلى بازل الأحد الماضي

وتظهر لقطات فيديو من رحلة شركة الخطوط الجوية ALK من بريشتينا إلى بازل الأحد الماضي وفقا لـ "ديلي ميل" المشروبات الساخنة التي تتسرب على الركاب بينما ترتطم المضيفة بالسقف. وصرخ الركاب أثناء اهتزاز الطائرة بينما حاول الطيار طمأنتهم عبر مكبرات الصوت.

وتمزقت المقاعد ، وكسرت أحزمتها وأصيب بعض الركاب بجروح عندما اهتزت الطائرة بقوة في الهواء.

وتم تصوير اللقطات بواسطة الراكبة ميرجيتا باشا التي قالت إن المطب الهوائي حدث بعد حوالي 30 دقيقة من الإقلاع واستمر لمدة خمس دقائق على الأقل.